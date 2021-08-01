Başkan Erdoğan yangın bölgesinde konuştu: Yaralar sarılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat'ta helikopterden incelemelerde bulundu. Ardından yaraların sarılacağını açıkladı:

TARIM, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.

YANAN ve hasar gören evler için kira yardımı yapılacak.

FAİZSİZ esnaf kredisi, KOSGEB acil desteği verilecek. Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak.

BİR yıl içerisinde afet bölgesindeki evler, yöresel mimariye uygun şekilde tüm müştemilatı ile tamamlanacak.

GENEL hayata etkili afet bölgesinde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri, Tarım Kredi, Tarım Ziraat borçları ertelenecek...

SABOTAJ şüphesi herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Ülkemize ve milletimize ihanet edecekler varsa cezalandırmak boynumuzun borcudur.



Başkan Erdoğan, "Yangınla mücadelede uçak konusundaki sıkıntıların temeli, Türk Hava Kurumu'nun (THK) filosunu yenileyememiş olmasıdır" dedi.