FETÖ'nün MİT mahrem imamı Özgür Kaya öttü! Dr. Sinan kod adlı Murat Karabulut hakkında bomba itiraflar

'ALDIĞI HER BİLGİYİ FETULLAH GÜLEN'LE PAYLAŞIYORDU'

Özgür Kaya, Murat Karabulut'un MİT içerisinde çalışanlarla ilgili edindiği tüm bilgileri Fetullah Gülen'le paylaştığını, bu nedenle baskıcı bir tavrının olduğunu ifade ederek, "Öğrenci, öğretmen, müdür, genel müdür olarak tabir edilen şahıslarla ilgili MİT içerisinde bir çalışma olduğunda ya da istihbarat birimlerine böyle bir bilgi düştüğünde, bu bilgiyi Murat Karabulut diğer birimlerle paylaşmak suretiyle onlar üzerinde bir güç oluşturdu. MİT içerisinde çalışan öğrenci olarak tabir edilen şahıslardan elde edilen bilgiler, getirdikleri dokümanlar, anlattıkları bilgiler neticesinde bunları direkt olarak Fetullah Gülen'le paylaşıyor ve Karabulut bu süreçte gerek Gülen nezdindeki konumunu sağlamlaştırıyor, gerekse de örgüt üzerindeki baskıcı tutumunu koruyordu. MİT mahrem yapılanması, diğer mahrem yapıların da mahremi olarak yapılan, kendi içerisinde kesinlikle müdahale ettirmeyen, herhangi bir şekilde dışarıdan bir şahsın içeriye girip, en ufak bilgiye ulaşmasına izin vermeyen bir yapıya dönüştü" diye konuştu.

İHANET SÜREÇLERİNİN BAŞROLÜ KARABULUT

Özgür Kaya, Karabulut'un 7 Şubat MİT krizinde, MİT tırlarının durdurulması, 17/25 Aralık süreci ve şike kumpası sürecinde birinci derecede rol alan en üst konumdaki şahıslardan biri olduğunu söyleyerek, "7 Şubat MİT krizinde olay ilk olduğunda kendisi büyük bir heyecan ve gururla nasıl aldık ama dedi. Olay gerçekleşmedikten sonra tipik biri mahrem abi modunda sanki hiçbir şey olmamış gibi, bunu emniyetçiler beceremedi gibi söylemlerle o anki sorumluluğu atmak adına yaptığı söylemler aslında oldukça dikkat çekiciydi. 17/25 Aralık sabahında 'kartopunun görünen hali bu büyüyecek ve kocaman bir şeye dönüşecek' dediğini ama daha sonrasında yurtdışına kaçtığını biliyoruz. MİT tırları hadisesiyle alakalı MİT içerisinde elde edilen bilgiler ve bunların ulaştırılması neticesinde yapılan harekat, aynı şekilde 3 Temmuz şike davasından tam 3 ay önce şike olayının nasıl olacağını operasyonun nasıl yapılacağını, kimlerin gözaltına alınacağını, burada neyin planlandığını anlatan şahıstır" diye konuştu.

