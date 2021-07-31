Afet bölgesi ilan edilmesi ne demek? Afet bölgesi nedir? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen iller (şehirler) hangileri?

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Peki, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir, ne demek? Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen iller/şehirler hangileri? İşte detaylar...
GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NEDİR, NE DEMEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.
İşte detaylı bilgi;
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasına "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." şeklinde devam etti.
AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLER
ANTALYA
Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler