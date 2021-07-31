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    • 31.07.2021 11:39
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    Afet bölgesi ilan edilmesi ne demek? Afet bölgesi nedir? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen iller (şehirler) hangileri?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli bir son dakika açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettik." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkanlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Peki, Afet bölgesi ilan edilmesi ne demek? Afet bölgesi nedir? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen iller (şehirler) hangileri? İşte son dakika gelişmeleri...

    Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir, ne demek?

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı. Peki, Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi nedir, ne demek? Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen iller/şehirler hangileri? İşte detaylar...

    GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NEDİR, NE DEMEK?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'de orman yangınlarından etkilenen alanların "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

    İşte detaylı bilgi;

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasına "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." şeklinde devam etti.

    AFET BÖLGESİ İLAN EDİLEN YERLER

    ANTALYA
    Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

        MERSİN
        Aydıncık ve Silifke ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

        OSMANİYE
        Merkez ve Kadirli ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

        MUĞLA
        Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

            ADANA
            Aladağ, İmamoğlu, Karaisali ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler

            İŞTE SON DURUM

            Antalya'da Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında dört farklı noktada çıkan yangında dün üçüncü gün geride kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili son bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Pakdemirli, "88 yangını kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen 5 ilin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini duyurdu.
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