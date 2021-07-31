Afet bölgesi ilan edilmesi ne demek? Afet bölgesi nedir? Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen iller (şehirler) hangileri?

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Antalya'da Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında dört farklı noktada çıkan yangında dün üçüncü gün geride kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili son bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Pakdemirli, "88 yangını kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen 5 ilin Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edildiğini duyurdu.