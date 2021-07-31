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    • Güncel
    • 31.07.2021 09:46
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    • 31.07.2021 09:49
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    Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı geldi! Haritadaki mor renkli illere dikkat

    Hava durumunu araştıran vatandaşlara Meteoroloji'den beklenen uyarı geldi. Son dakika hava durumu raporuna göre Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarında aşırı sıcak hava bekleniyor. Meteoroloji en yüksek sıcaklık haritasını yayınlarken, bugün bu bölgelerde sıcaklıkların normallerin 5-8 derece üzerinde olacağı açıklandı. Meteoroloji uzmanları, aşırı sıcak havalarda saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğine vurgu yapıyor.

    Haritadaki mor renkli illere dikkat

    Son dakika haberi... Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarına aşırı sıcak uyarısı yapıldı.

    SICAKLIKLAR NORMALLERİN 5-8 DERECE ÜZERİNDE
    Meteoroloji'nin açıklamasında "Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

    SICAKLIK HARİTASI PAYLAŞILDI
    Meteoroloji'nin sitesinde en yüksek sıcaklık değerlerini gösteren harita da paylaşıldı. İşte bugün ve yarının hava sıcaklık haritaları...

    SICAK ÇARPMASINA DİKKAT
    Meteoroloji uzmanları, aşırı sıcak havalarda saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğine vurgu yapıyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 32°C
        Az bulutlu

        İZMİR °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 42°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 40°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 41°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        SİVAS °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu



        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 32°C
        Az bulutlu

        DÜZCE °C, 35°C
        Az bulutlu

        SİNOP °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 30°C
        Az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz bölümü ile Ordu ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ARTVİN °C, 27°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BAYBURT °C, 29°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 30°C
        Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 28°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari ve Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 29°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 29°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 36°C
        Az bulutlu

        VAN °C, 27°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 40°C
            Az bulutlu ve açık

            DİYARBAKIR °C, 40°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

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