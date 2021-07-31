Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı geldi! Haritadaki mor renkli illere dikkat

Son dakika haberi... Meteoroloji'nin son hava durumu raporunda Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyılarına aşırı sıcak uyarısı yapıldı.
SICAKLIKLAR NORMALLERİN 5-8 DERECE ÜZERİNDE
Meteoroloji'nin açıklamasında "Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.
SICAKLIK HARİTASI PAYLAŞILDI
Meteoroloji'nin sitesinde en yüksek sıcaklık değerlerini gösteren harita da paylaşıldı. İşte bugün ve yarının hava sıcaklık haritaları...
SICAK ÇARPMASINA DİKKAT
Meteoroloji uzmanları, aşırı sıcak havalarda saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğine vurgu yapıyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık