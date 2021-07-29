CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gazetecilere zarf içinde 500 TL dağıttı

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzincan İl Başkanlığında İl Başkanı Ayhan Doğan ve partililerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Başkan Akpolat, CHP'nin İstanbul Beşiktaş'ta uyguladığı Saha Çözüm Hareketi'nin başarısından bahsederek, "Saha Çözüm Hareketi, tüm partilere ve tüm Türkiye'ye model olacak" dedi.

ZARF İÇİNDE 500 TL

Akpolat'ın basın toplantısı sonrası ise gazetecilere bir çanta hediye edildi. Parti binasından ayrılan gazeteciler, çantayı açtıklarında içerisinde maske, dezenfektan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının yazılı olduğu bir not ve zarf içerisine konulmuş 500 TL buldu.

GAZETECİLERDEN TEPKİ

Kendilerine etik olmayan bir şekilde 'bahşiş' gibi para verilmesine tepki gösteren gazeteciler, basın meslek ahlak ilkelerine bağlı olan ve kamu yararını her şeyin üstünde tutan basın mensuplarından özür dilenmesi gerektiğine vurgu yaptılar.