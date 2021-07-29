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    • 29.07.2021 16:55
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    CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gazetecilere zarf içinde 500 TL dağıttı

    İstanbul’un CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, memleketi Erzincan’da partililerle bir araya geldi. Basın toplantısının ardından gazetecilere hediye diye verilen çantanın içerisinden maske, dezenfektan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajı ve zarf içerisine konulmuş 500 TL çıktı. Gazetecilere zarf içinde para verilmesi tepkilere neden oldu.

    İHA
    CHP'li belediye başkanı gazetecilere para dağıttı

    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzincan İl Başkanlığında İl Başkanı Ayhan Doğan ve partililerin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

    Başkan Akpolat, CHP'nin İstanbul Beşiktaş'ta uyguladığı Saha Çözüm Hareketi'nin başarısından bahsederek, "Saha Çözüm Hareketi, tüm partilere ve tüm Türkiye'ye model olacak" dedi.

    ZARF İÇİNDE 500 TL
    Akpolat'ın basın toplantısı sonrası ise gazetecilere bir çanta hediye edildi. Parti binasından ayrılan gazeteciler, çantayı açtıklarında içerisinde maske, dezenfektan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının yazılı olduğu bir not ve zarf içerisine konulmuş 500 TL buldu.

    GAZETECİLERDEN TEPKİ
    Kendilerine etik olmayan bir şekilde 'bahşiş' gibi para verilmesine tepki gösteren gazeteciler, basın meslek ahlak ilkelerine bağlı olan ve kamu yararını her şeyin üstünde tutan basın mensuplarından özür dilenmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

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    Haberler Güncel CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gazetecilere zarf içinde 500 TL dağıttı