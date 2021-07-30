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    • 30.07.2021 12:44
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    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı orman yangınlarını araştırmak için özel ekip kurdu

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu ve dün sabah itibariyle ekipler çalışmalarına başladı.

    DHA
    Orman yangınları için özel ekip

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu ve dün sabah itibariyle ekipler çalışmalarına başladı.

    Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştıracak. Araştırmadan çıkan sonuçlar adli birimlerle paylaşacaklar.

    ÖZEL EKİPLER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
    Yurdun batısı ve güneyi alevlere teslim oldu. Türkiye'nin ciğerleri ile birlikte çok sayıda ev ve tarım alanı yandı. Aynı anda birçok noktada çıkan yangınlar, sabotaj olasılığını gündeme getirdi.

    Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu ve dün sabah itibariyle ekipler çalışmalarına başladı.

    Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştıracak. Araştırmadan çıkan sonuçlar adli birimlerle paylaşacaklar.

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