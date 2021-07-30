OGM fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? OGEM-VAK fidan bağışı kaç TL? Mobil SMS fidan bağışlama ücretleri 2021!

OGM fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? OGEM-VAK fidan bağışı kaç TL? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin birçok ilinde başlayan yangınlar nedeniyle vatandaşlar fidan bağış kampanyalarına katılmaya başladı. Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. İşte OGM OGEM Mobil SMS fidan bağışlama ücretleri 2021!
OGM FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
OGM fidan bağışı yapmak için www.gelecegenefes.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Daha yeşil bir Türkiye için fidanlarımızı toprakla buluşturuyor, geleceğe nefes oluyoruz.
OGEM FİDAN BAĞIŞ KAMPANYASI!
OGEM fidan bağışı yapmak için https://bagis.ogemvak.org.tr adresini ziyaret ederek fidan bağış kampanyasına başvurabilirsiniz.