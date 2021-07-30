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    • 30.07.2021 12:38
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    OGM fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? OGEM-VAK fidan bağışı kaç TL? Mobil SMS fidan bağışlama ücretleri 2021!

    Orman Genel Müdürlüğü (OGM) fidan bağışı nasıl yapılır? Türkiye'nin birçok ilinde başlayan yangınlar nedeniyle vatandaşlar fidan bağış kampanyalarına katılmaya başladı. Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Yangınlarla ilgili yapılan çalışmalar ve soruşturma sürüyor. Vatandaşlar fidan bağışı için başlatılan kampanyaları araştırmaya başladı. Kampanyaya katılmak isteyen binlerce vatandaşlar başvuru adresini sorgulamaya başladı. Yurdun dört yanından dikilecek ağaçlarda payı olması isteyenler için detayları haberimizde derledik. Peki, OGM fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? OGEM-VAK fidan bağışı kaç TL? İşte OGM OGEM Mobil SMS fidan bağışlama ücretleri 2021!

    takvim.com.tr
    OGM fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? OGEM-VAK fidan bağışı kaç TL?

    OGM fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? OGEM-VAK fidan bağışı kaç TL? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin birçok ilinde başlayan yangınlar nedeniyle vatandaşlar fidan bağış kampanyalarına katılmaya başladı. Son iki günde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Kütahya, Kocaeli, Aydın, Hatay, Kayseri ve Kilis'te ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. İşte OGM OGEM Mobil SMS fidan bağışlama ücretleri 2021!

    OGM FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

    OGM fidan bağışı yapmak için www.gelecegenefes.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

    Daha yeşil bir Türkiye için fidanlarımızı toprakla buluşturuyor, geleceğe nefes oluyoruz.

    OGEM FİDAN BAĞIŞ KAMPANYASI!

    OGEM fidan bağışı yapmak için https://bagis.ogemvak.org.tr adresini ziyaret ederek fidan bağış kampanyasına başvurabilirsiniz.

        TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

        TEMA Vakfının resmi sitesinde yer alan 'Bağış Yap' butonu tıklanır, açılan sayfada bağış yapılacak seçenekler listelenir. Bağış türünü seçtikten sonra verilen alanlar doldurularak bağış işlemi gerçekleştirilir.

        https://www.tema.org.tr/bagislar adresinden fidan bağışı yapabilirsiniz.

        TEMA FİDAN BAĞIŞI NE KADAR? 1 FİDAN BAĞIŞI KAÇ TL?

        TEMA Vakfı sitesinin "sıkça sorulan sorular" başlığı altında yer alan cevaba göre,

        "Fidan bağış birim bedeli 13 TL'dir ve minimum 3 adet fidan bağışınız karşılığında isterseniz tarafınıza TEMA Vakfı teşekkür sertifikası gönderilmektedir.

        Fidan sertifikalarınızın gönderimi, bağışçımızın talebine göre; Kargo, Kurye ve E-Sertifika şeklinde iletilmektedir. Kargo gönderimleri için minimum 10 TL ücret alınmaktadır.

        Kurye gönderimleri sadece İstanbul içi gerçekleştirilmekte olup teslimat ilçesine, semtine ve talep edilen sertifika adedine göre kurye ücreti değişiklik göstermektedir.

        Hediye edilen kişi ve kurum adına düzenlenen her basılı sertifika için 3 TL, her e-sertifika için 1 TL sertifika ücreti alınmaktadır.

        Sertifika örneklerimizi www.tema.org.tr sitesi üzerinde Özel Gün Bağışları alanında bulabilirsiniz. Fidan bağış taleplerinizi sitesi üzerinden Online Bağış adımlarını kullanarak veya Vakıf Merkezimizi ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz."
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