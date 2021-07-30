İstanbul'da ormana girişler yasak mı? İstanbul'da piknik, mangal yapmak yasaklandı mı 2021? 1 ay boyunca...

İstanbul'da ormana girmek yasaklandı mı? Türkiye'de çıkan orman yangınları sonrası birçok ilde ormana girişler yasaklandı. Çanakkale, Gaziantep, İzmir ve Aydın'da ormana girmek ve piknik yapmak yasaklandı. Bu gelişmeler sonrasında en merak edilen illerden biri İstanbul oldu. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından son dakika açıklama yapıldı. Peki, İstanbul'da ormana giriş yasak mı? İstanbul'da mangal yapmak yasaklandı mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!