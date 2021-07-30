İstanbul'da ormana girişler yasak mı? İstanbul'da piknik, mangal yapmak yasaklandı mı 2021? 1 ay boyunca...

İstanbul'da ormana girmek yasaklandı mı? Türkiye'de çıkan orman yangınları sonrası birçok ilde ormana girişler yasaklandı. Çanakkale, Gaziantep, İzmir ve Aydın'da ormana girmek ve piknik yapmak yasaklandı. Bu gelişmeler sonrasında en merak edilen illerden biri İstanbul oldu. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından son dakika açıklama yapıldı. Peki, İstanbul'da ormana giriş yasak mı? İstanbul'da mangal yapmak yasaklandı mı? İşte konu hakkında tüm detaylar!
İSTANBUL'DA ORMANA GİRİŞ YASAKLANDI MI?
Ormana giriş yasağı getirilen illere Çanakkale ve Gaziantep'ten sonra İstanbul'da eklendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" dedi.
ÇANAKKALE'DE ORMANLARA GİRİŞ 1 AY YASAK
Çanakkale Valiliği'nce olası yangınlara karşı il genelinde ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yarın başlayacak yasak, 30 Ağustos'a kadar sürecek.
Çanakkale Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 'Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler' hükmüne uygun olarak Çanakkale ili dahilindeki ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince ormana görevliler haricinde girişler, Çanakkale Valiliği'nin 30/07/2021 tarih ve 1745725 sayılı emirleriyle yasaklanmıştır" denildi.