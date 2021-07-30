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    • 30.07.2021 14:32
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    Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camisi’nde kıldı. Başkan Erdoğan cuma çıkışı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor. Manavgat, Marmaris ve birçok ilde çıkan yangınlarla ilgili sabotaj iddialarının değerlendirildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu, bunların üstüne gidiliyor." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan cuma çıkışı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    YANGINLARDA SABOTAJ MI VAR?
    Soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu, bunların üstüne gidiliyor.

    YANGIN FELAKETİ
    Burada bile siyasi partilerin yaklaşımı üzüntü verici.


    MUHALEFETE THK YANITI
    THK'nın elinde buralarda kullanılacak uçak yok.


    1080 arasöz şu anda yangın bölgelerinde çalışıyor. 71 orman yangınının 57'si kontrol altına alındı.


    Evi yananlar, hayvanları telef olanlar hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.

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