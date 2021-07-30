Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan cuma çıkışı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.
YANGINLARDA SABOTAJ MI VAR?
AHaber CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
YANGINLARDA SABOTAJ MI VAR?
Soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu, bunların üstüne gidiliyor.
YANGIN FELAKETİ
Burada bile siyasi partilerin yaklaşımı üzüntü verici.
MUHALEFETE THK YANITI
THK'nın elinde buralarda kullanılacak uçak yok.
1080 arasöz şu anda yangın bölgelerinde çalışıyor. 71 orman yangınının 57'si kontrol altına alındı.
Evi yananlar, hayvanları telef olanlar hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.