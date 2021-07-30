Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

YANGINLARDA SABOTAJ MI VAR?

Soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Acaba herhangi bir suikast, bu tür şeyler var mı yok mu, bunların üstüne gidiliyor.



YANGIN FELAKETİ

Burada bile siyasi partilerin yaklaşımı üzüntü verici.





MUHALEFETE THK YANITI

THK'nın elinde buralarda kullanılacak uçak yok.



1080 arasöz şu anda yangın bölgelerinde çalışıyor. 71 orman yangınının 57'si kontrol altına alındı.





Evi yananlar, hayvanları telef olanlar hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.



