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    • 30.07.2021 13:35
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    Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi-hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ağustos'ta yeni kısıtlamalar olacak mı?

    Son haftalarda koronavirüs vakalarında yaşanan yükselişlerin hemen ardından kısıtlamaların tekrar uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Dün vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından 22.161 olarak duyuruldu. Bu nedenle özellikle resmi makamlardan kısıtlamalara dair yapılan son dakika açıklamaları anbean takip ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi-hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ağustos'ta yeni kısıtlamalar olacak mı? İşte son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de!

    Ağustos ayında yeni kısıtlamalar olacak mı?

    Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 29 Temmuz koronavirüs tablosuna göre dün vaka sayısı 22.161, vefat sayısı ise 60 olarak açıklandı. Vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte yeni kısıtlamaların olup olmayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yavaş yavaş yer almaya başladı. Konu hakkında yapılan son dakika açıklamaları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi-hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ağustos'ta yeni kısıtlamalar olacak mı? İşte detaylar

    AĞUSTOS'TA KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

    Ağustos ayında yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yapıldığında detaylar belli olacak.

    İşte koronavirüs vaka sayısı ve yaşanan son gelişmeler;

    YASAKLARI GERİ Mİ GELECEK?

    Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı:

    "Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalıuşırlen artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.

    Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez."

    Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.

    Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.

    Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.

        TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

        Ülke genelinde Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 71 milyon 300 bin 152'ye ulaştı.

        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 40 milyon 541 bin 97, ikinci doz aşı sayısı 26 milyon 110 bin 767 oldu.

        Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 71 milyon 300 bin 152'ye yükseldi.

        İstanbul'da 13 milyon 108 bin 655, Ankara'da 5 milyon 698 bin 973, İzmir'de ise 4 milyon 769 bin 291 doz aşı yapıldı.

        18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 41,84 olarak kayda geçti.

        En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

        En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

        22 BİN 161 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

        Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

        Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 463 oldu.

        Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22 bin 161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgından korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." değerlendirmesinde bulundu.

            AYDIN VE ESKİŞEHİR'DE EN AZ BİR DOZ AŞI OLANLARIN ORANI YÜZDE 75'İ GEÇTİ

            Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının Aydın ve Eskişehir'de yüzde 75'in, Aksaray ve Şırnak'ta yüzde 55'in üzerine çıktığını bildirdi.

            Ayrıca Koca, Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e indiğini açıkladı.
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            Haberler Güncel Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi-hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ağustos'ta yeni kısıtlamalar olacak mı?