Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan 29 Temmuz koronavirüs tablosuna göre dün vaka sayısı 22.161, vefat sayısı ise 60 olarak açıklandı. Vaka sayılarının yükselişe geçmesiyle birlikte yeni kısıtlamaların olup olmayacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yavaş yavaş yer almaya başladı. Konu hakkında yapılan son dakika açıklamaları büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki, sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Hafta içi-hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Ağustos'ta yeni kısıtlamalar olacak mı? İşte detaylar
AĞUSTOS'TA KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?
Ağustos ayında yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı yapıldığında detaylar belli olacak.
İşte koronavirüs vaka sayısı ve yaşanan son gelişmeler;
YASAKLARI GERİ Mİ GELECEK?
Koronavirüs Bilim Kurulu, 28 Temmuz tarihinde Bakan Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen tüm soruları yanıtladı. Milyonların merak ettiği koronavirüs yasaklarına dair Koca şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar aşı programını en önemli risk faktörleridir. Salgını aşı ile durdurmaya çalıuşırlen artan vaka sayısını unutmak istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla olan hayata dönmektir.
Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez."
Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.
Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.
Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.