Hainler yine yaktı! Bu kez Manavgat...

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde dün saat 12.05'te aynı anda Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde 4 noktada yangın çıktı. Büyük ihtimalle sabotaj olduğu iddia edilen yangınlara 1 uçak, 19 helikopter, 6 dozer, 103 arazöz, 412 personel ile müdahale edildi. Yangın kısa sürede yerleşim yerlerini tehdit etti. Bunun üzerine, 4 köy hemen tahliye edildi. Can pazarı yaşayan vatandaşlar, taşınabilir değerli eşyalarını alarak bölgeden uzaklaştı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'da bugüne kadar bu büyüklükte yangın görmedik" dedi. Yangında, bazı evler zarar gördü, ahırlardaki hayvanlar öldü. Öte yandan Adana'nın Sarıçam, Feke ve Çukurova ilçeleri ile Mersin'in Bozyazı, Tarsus, Aydıncık ve Gülnar ilçelerindeki ormanlık alanlarda da yangın çıktı. Yangınlardan birçok itfaiye eri ve orman ekibi etkilendi. Yaralanan 1'i ağır 62 kişi, hastaneye sevk edildi. Yangınlar geç saatlere kadar devam etti.
Jandarma da söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı.