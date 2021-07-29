Hainler yine yaktı! Bu kez Manavgat...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'da bugüne kadar bu büyüklükte yangın görmedik" dedi. Yangında, bazı evler zarar gördü, ahırlardaki hayvanlar öldü. Öte yandan Adana'nın Sarıçam, Feke ve Çukurova ilçeleri ile Mersin'in Bozyazı, Tarsus, Aydıncık ve Gülnar ilçelerindeki ormanlık alanlarda da yangın çıktı. Yangınlardan birçok itfaiye eri ve orman ekibi etkilendi. Yaralanan 1'i ağır 62 kişi, hastaneye sevk edildi. Yangınlar geç saatlere kadar devam etti.