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    • 29.07.2021 01:20
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    Manavgat'tan sonra şimdi de Adana Kozan ve Osmaniye! Yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor...

    Adana'nın Kozan ilçesinde, 23 farklı noktada çıkan orman yangını nedeniyle köyler tahliye ediliyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, vatandaşlar araçlarıyla bölgeden hızla uzaklaşıyor. Öte yandan Osmaniye'de de yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

    Kozan'da orman yangını! Köyler tahliye ediliyor...

    Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle kriz masası kuruldu. Ekipler çevredeki köylerin tahliyesine devam ediyor.



    Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi, Salmanlı, Akarca mahallerinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri yangına müdahalesi devam ediyor.




    5 KÖY BOŞALTILDI
    Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve 112 ekiplerinin yangın bölgesindeki köylerin boşaltma çalışmaları devam ediyor.



    Şuana kadar 5 köy boşaltıldı.




        JANDARMA ANONS GEÇTİ: EVLERİ TAHLİYE EDİN
        Bölgede görevli Jandarma ekipleri vatandaşları uyararak herkesin evleri tahliye etmesi gerektiğini söyledi.



        VALİ BÖLGEYE GİTTİ
        Çıkan yangınla ilgili bölgede yetkililer tarafından kriz masası oluşturuldu. Adana Valisi Süleyman Elban'ın ise yangın bölgesine gittiği öğrenildi.

        OSMANİYE'DE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
        Osmaniye'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

        Merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.

        Havanın kararmasıyla havadan müdahale edilemeyen yangında, karadan kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

        Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Evlerinden çıkan köylüler yol kenarlarında yangına müdahaleyi izledi.

        Dün akşam saatlerinde 2 noktada başlayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatılmıştı.



        AK PARTİ SÖZCÜZÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Osmaniye ve Adana'da çıkan orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kulandı.



            Çelik, Twitter hesabından Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

            Türkiye'de herkesi üzen yangınlarla mücadelenin devam ettiğini belirten Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerlerin boşaltıldığını kaydetti.



            Çelik, "Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları sürerken Adana ve Osmaniye'de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı." bilgisini verdi.



            İlgili tüm kurumların görev başında ve teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

            "19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan'daki yangın bölgesinde hemşerilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar. Kozan'daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşerilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız."
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