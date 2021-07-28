Sultangazi'de korku dolu anlar! 2 bina boşaltıldı: Terliğimizi giymeden aşağıya indik



"EVE GELDİĞİMDE ÇELİK KAPININ AÇILMADIĞINI FARK ETTİM"

Bir diğer bina sakini Zafer Özgün ise "Çocuklar duydular 'çat çat çat' böyle sesler gelmeye başladı. Aralarda çatlaklar oluşmaya başladı. Ben ilk eve geldiğimde çelik kapının açılmadığını fark ettim. Yani sıkıştığını fark ettim. Ayarı falan bozuldu sandım çekiçle falan düzeltmeye çalıştım ama olmadı. Çatlamalar artınca hemen dışarı kaçtık. Bizim bu binanın altının oyulduğundan hiç haberimiz yoktu. Bu binanın altı oyulduğu için bu bina kayıp bizim binanın üzerine gelmiş. Şuan ciddi hasarımız var su kaçağı da var" şeklinde konuştu.



Boşaltılan 5 katlı iki binanın detaylı incelemesi yarın yapılmak üzere etrafı şeritlerle kapatıldı. Zabıta ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

