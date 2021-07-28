Sultangazi'de korku dolu anlar! 2 bina boşaltıldı: Terliğimizi giymeden aşağıya indik

Olay, saat 22:00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2323.Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki bina arasında bulunan inşaat alanındaki temel kazma çalışması sırasında inşaatın yanındaki bitişik 5 katlı iki binada kayma meydana geldi.
Kayma sonrası binadaki dairelerin giriş kapılarında baskı nedeniyle sıkışma yaşandı. Korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Binada oturan vatandaşların tamamı tahliye edildi. Polis ekipleri bina ve çevresini şeritlerle çevirerek güvenlik önlemleri aldı.
TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR OTELE YERLEŞTİRİLDİ
Vatandaşlar evlerindeki değerli eşyaları almak için kontrollü şekilde binaya alındı.Binadaki vatandaşlar tahliye edildikten sonra Sultangazi Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlara bindirilerek otele yerleştirildi. İtfaiye ekipleri ise binada meydana gelecek olası çökme riskine karşı incelemelerde bulundu.