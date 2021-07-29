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    Bay ByLock! David Keynes adını kullanan Alpaslan Demir yargılanıyor

    ABD vatandaşlığına geçen ve David Keynes adını alan ByLock’un lisans sahibi Alpaslan Demir, tutuklandı. 15 yıla kadar hapsi istendi.

    Bay ByLock

    FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'un kurucusu David Keynes'in (Alpaslan Demir) 9 Haziran ayında Türkiye'ye gelerek teslim olduğu ve İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığı ortaya çıktı. 7 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkartılan Keynes hakkında 35 sayfalık iddianame düzenlendi. Keynes'in örgüt tarafından ADB'ye gönderildiği ve 15 Kasım 2011'de Amerikan vatandaşlığı alarak Alpaslan Demir olan adını değiştirdiği belirtildi. Keynes'in örgütle ilk olarak 8. sınıfta iken bir öğretmeninin kendisini 'Işık evleri' olarak adlandırılan örgüt evlerine yönlendirmesiyle tanıştığı ve lise son sınıftayken örgüte müzahir Fem dershanesine gittiği kaydedildi.

    FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in emriyle 'Tilki' kod adlı Atalay Candelen'in ByLock isimli kriptolu programı geliştirdiği, lisansını da Keynes'in adına aldığı iddia edildi.

    KOD ADI TARIK

    David Keynes, FETÖ'de "Tarık" kod adı verilerek TSK mahrem yapılanmasında öğretmen (grup abisi) görevini yürüttü. Etkin pişmanlıktan faydalanmak için ABD'den Türkiye'ye gelip teslim oldu.

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    Haberler Güncel Bay ByLock! David Keynes adını kullanan Alpaslan Demir yargılanıyor