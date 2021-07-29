Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da yangın! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Türkiye'nin turizm cenneti Antalya yangın felaketini yaşıyor. Manavgat'ta dün 4 ayrı noktada başlayıp hızla yayılan yangına gece boyu ekipler müdahaleyi sürdürürken, komşu ilçe Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'nde ise saat 01.30 sıralarında başka bir orman yangını çıktı. Yangına havadan müdahale tekrar başlarken felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
29.07.2021 09:56
- Son Güncelleme: 29.07.2021 10:38
Manavgat'ta dün 4 ayrı noktada başlayıp hızla yayılan yangına gece boyu ekipler müdahaleyi sürdürürken, komşu ilçe Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'nde ise saat 01.30 sıralarında başka bir orman yangını çıktı.
YANGININ YAKIP KÜL ETTİĞİ OYMAPINAR KÖYÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ! VİDEOSUNU İZLE
EVLER BOŞALTILDI
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, bütün ekiplerin gece yarısında Güzelyalı ve Saraçlı mahallelerine sevk edildiğini belirterek, "Tedbir amacıyla ilçemizin Karavca, Güzelyalı, Gebece, Saraçlı, Aksaz, Demirciler, Aşağı Işıklar, Bucakşeyhler, Yeniköy mahalleleri tamamen Çeltikçi ve Ulukapı mahallerinde ise bazı evler boşaltıldı" dedi.