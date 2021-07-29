Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da yangın! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

EVLER BOŞALTILDI

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, bütün ekiplerin gece yarısında Güzelyalı ve Saraçlı mahallelerine sevk edildiğini belirterek, "Tedbir amacıyla ilçemizin Karavca, Güzelyalı, Gebece, Saraçlı, Aksaz, Demirciler, Aşağı Işıklar, Bucakşeyhler, Yeniköy mahalleleri tamamen Çeltikçi ve Ulukapı mahallerinde ise bazı evler boşaltıldı" dedi.