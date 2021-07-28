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    • 05.08.2021 06:51
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    Türkçe, Coğrafya öğretmenliği taban puanları 2021! YKS öğretmenlik taban puanları kaç? Kaç puanla öğretmen olunur?

    Öğretmen olarak görev yapmak isteyen gençler üniversitede Türkçe Öğretmenliği veya Coğrafya Öğretmenliği gibi popüler bölümleri sorguluyor. 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemleri de 5 Ağustos itibariyle başladı. Doğru tercihi yapmak isteyen öğrenciler Türkçe Öğretmenliği ve Coğrafya Öğretmenliği taban puanları 2021 hakkında sorgulama yapıyor. Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebiliyor. İşte; YKS Türkçe Öğretmenliği Coğrafya Öğretmenliği taban puanları!

    Türkçe, coğrafya öğretmenlik taban puanları 2021!

    Türkçe, coğrafya öğretmenlik taban puanları 2021 hakkında araştırmalar sabah saatleriyle birlikte artış gösteriyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları için geri sayım bitti. Sonuçların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS puanı ile hangi üniversiteye yerleşeceğini merak ediyor. Öğrenciler sınavların açıklamasının ardından aynı zamanda tercih işlemlerinin ne zaman yapacağını öğrenmek istiyor. Peki, Türkçe, coğrafya öğretmenlik taban puanları 2021 nedir? YKS 2021 Türkçe ve coğrafya öğretmenliği için kaç puan ve net gerekir? İşte merak edilenler...


    2021 TÜRKÇE, COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI!

    2021 Türkçe, coğrafya öğretmenliği bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar açıklandı. İşte taban-tavan puanlar ve kontenjanlar;

    2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İşte YKS ile ilgili bilinmesi gerekenler ve sınav birincileri;

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamasında "2021-YKS birincilerimizin illeri. TYT birincisi: Adana. AYT birincileri: Sayısal: Adana, Eşit Ağırlık: Konya, Sözel: Adana. YDT birincileri: Almanca: Balıkesir, Arapça: Konya, Fransızca: İstanbul, İngilizce: İstanbul, Rusça: Bursa." ifadelerini kullandı.

    2021 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kaydetti.

    YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

    2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ifade eden Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

    2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2021 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS tercihleri 5-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih bildirim işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.

        YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

        MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

        ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

        Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

        a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
        b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
        c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşullarıgöz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

            MERKEZİ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

            Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

            ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

            Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

            a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
            b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
            c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşullarıgöz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.
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