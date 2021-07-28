Yabancı düşmanlığını körükleyenler kervanına Demet Akalın da katıldı

"VAN'DAN KAÇAK GELİYORLAR"

Van'dan geliyorlarmış. Kaçak ama ona bile 2 bin dolar ödüyorlarmış! Sen sıkıyorsa şuradan bir İtalya'ya gitmeye çalış, ya da Yunan'a."

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