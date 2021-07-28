Yabancı düşmanlığını körükleyenler kervanına Demet Akalın da katıldı

Mülteci konusu son zamanlarda özellikle CHP yandaşı medya ve kesimlerce en çok körüklenen mesele haline geldi. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerini 10 kat artıracağını açıklamasından ve Kılıçdaroğlu'nun ırkçı söylemlerinden cesaret alanlar, konuyu kaşımaya başladı.
Yaşanan bu tartışmalara birçok ünlü isim de dahil olurken, son olarak Demet Akalın'dan açıklama geldi.
Şarkıcı, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
"3.5 MİLYON AFGAN YOLDAYMIŞ, NE YAPACAĞIZ"
"Paniğe kapılan" Akalın, şu ifadelere yer verdi:
"Radyoda duydum şu an 3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş. 200 binden fazla da şu an Türkiye'deymiş! Ne yapacağız, valla merak ediyorum.