Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.07.2021 10:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2021 10:29
    ABONE OL

    Yabancı düşmanlığını körükleyenler kervanına Demet Akalın da katıldı

    CHP'nin başını çektiği bir grup, son zamanlarda Türkiye'yi mülteci meselesi üzerinden alevlendirmeye çalışıyor. Son olarak Popçu Demet Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'ye sığınan göçmenleri hedef alan bir paylaşımda bulunarak nefreti körükleyenler kervanına katıldı.

    Bir sen eksiktin Demet!

    Mülteci konusu son zamanlarda özellikle CHP yandaşı medya ve kesimlerce en çok körüklenen mesele haline geldi. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerini 10 kat artıracağını açıklamasından ve Kılıçdaroğlu'nun ırkçı söylemlerinden cesaret alanlar, konuyu kaşımaya başladı.

    Yaşanan bu tartışmalara birçok ünlü isim de dahil olurken, son olarak Demet Akalın'dan açıklama geldi.

    Şarkıcı, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

    "3.5 MİLYON AFGAN YOLDAYMIŞ, NE YAPACAĞIZ"
    "Paniğe kapılan" Akalın, şu ifadelere yer verdi:

    "Radyoda duydum şu an 3.5 milyon Afgan yolda geliyormuş. 200 binden fazla da şu an Türkiye'deymiş! Ne yapacağız, valla merak ediyorum.

        "VAN'DAN KAÇAK GELİYORLAR"
        Van'dan geliyorlarmış. Kaçak ama ona bile 2 bin dolar ödüyorlarmış! Sen sıkıyorsa şuradan bir İtalya'ya gitmeye çalış, ya da Yunan'a."

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ÖSYM son dakika: YKS sonuçları AÇIKLANDI!
        Haberler Güncel Yabancı düşmanlığını körükleyenler kervanına Demet Akalın da katıldı