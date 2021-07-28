YKS 2021 2 ve 4 yıllık üniversite tavan-taban puanları! ÖSYM YKS üniversite başarı sıralaması kontenjanları kılavuzu!

YKS 2021 2 ve 4 yıllık üniversite tavan-taban puanları araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci sınavın ardından tercihlerin yapılacağı döneme odaklanmıştı. YKS ile TYT - Temel Yeterlilik Testi ve AYT - Alan Yeterlilik Testi sınavları geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Sınavın ardından gözler hem sonuçlara hem de tercih kılavuzuna çevrilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tavan-taban puanları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşte ÖSYM YKS üniversite başarı sıralaması kontenjanları kılavuzu!