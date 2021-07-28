YKS 2021 2 ve 4 yıllık üniversite tavan-taban puanları! ÖSYM YKS üniversite başarı sıralaması kontenjanları kılavuzu!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tavan-taban puanları ve kontenjanları kılavuzu 16 Temmuz tarihinde yayımlanmıştı. YKS sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı ve gözler tercihlerde. Yapılan açıklamanın ardından sınava katılan milyonlarca öğrenci kılavuzda yer alan bilgileri öğrenmeye başladı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları duyuruldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde adaylara duyurulması bekleniyordu ancak bugün sabah saatlerinde açıklandı. İşte YKS 2021 2 ve 4 yıllık üniversite tavan-taban puanları ve ÖSYM YKS üniversite başarı sıralaması kontenjanları kılavuzu!
YKS 2021 2 ve 4 yıllık üniversite tavan-taban puanları araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci sınavın ardından tercihlerin yapılacağı döneme odaklanmıştı. YKS ile TYT - Temel Yeterlilik Testi ve AYT - Alan Yeterlilik Testi sınavları geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. Sınavın ardından gözler hem sonuçlara hem de tercih kılavuzuna çevrilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından YKS tavan-taban puanları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı. 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşte ÖSYM YKS üniversite başarı sıralaması kontenjanları kılavuzu!
2021 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kaydetti.
2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ifade eden Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.