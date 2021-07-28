Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.08.2021 07:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.08.2021 07:18
    ABONE OL

    Hukuk, Hemşirelik, Mühendislik taban puanları 2021! YKS kılavuzu başarı sıralaması taban puanlar...

    Hukuk, hemşirelik ve mühendislik taban puanları ve başarı sıralaması 2021! Lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler YKS üniversite sınavına girdiler. ÖSYM tarafından 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih sürecine başlayacak. Puanlarını öğrenenler tercih yapacakları bölümlerin taban-tavan puanlarını ve başarı sıralamalarını merak edip araştırıyor. Bu bölümler arasından en çok merak edilenler hemşirelik, hukuk ve mühendislik bölümleri oldu. İşte 2021 hemşirelik, hukuk ve mühendislik taban puanları!

    takvim.com.tr
    2021 Hukuk- Hemşirelik-Mühendislik bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması

    Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler aldıkları puanlara göre üniversite bölümlerini araştırmaya başladı. Özellikle mühendislik, hukuk ve hemşirelik bölümlerinde eğitim görmek isteyen bireyler, '2021 Hukuk- Hemşirelik-Mühendislik bölümleri taban puanları açıklandı mı?' sorusunun yanıtını arıyorlar. Haberimizin içinden gerekli detaylara ulaşabilirsiniz. İşte 2021 hemşirelik, hukuk ve mühendislik taban puanları!

    2021 HUKUK- HEMŞİRELİK-MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI!

    2021 YKS Hukuk- Hemşirelik-Mühendislik bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması için aşağıdaki linki tıklayınız.

    TABAN TAVAN PUANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021

    ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları için aşağıdaki linke tıklayın.

    2021 YKS TÜM BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

    YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?

    2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

    SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOT İMKANI

        YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

        Ön lisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hesaplı emeklilik
        Haberler Güncel Hukuk, Hemşirelik, Mühendislik taban puanları 2021! YKS kılavuzu başarı sıralaması taban puanlar...