Hukuk, Hemşirelik, Mühendislik taban puanları 2021! YKS kılavuzu başarı sıralaması taban puanlar...

Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler aldıkları puanlara göre üniversite bölümlerini araştırmaya başladı. Özellikle mühendislik, hukuk ve hemşirelik bölümlerinde eğitim görmek isteyen bireyler, '2021 Hukuk- Hemşirelik-Mühendislik bölümleri taban puanları açıklandı mı?' sorusunun yanıtını arıyorlar. Haberimizin içinden gerekli detaylara ulaşabilirsiniz. İşte 2021 hemşirelik, hukuk ve mühendislik taban puanları!
2021 HUKUK- HEMŞİRELİK-MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI!
2021 YKS Hukuk- Hemşirelik-Mühendislik bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması için aşağıdaki linki tıklayınız.
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YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021
ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları için aşağıdaki linke tıklayın.
YKS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
YKS tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.