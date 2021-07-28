Türkçe, coğrafya öğretmenliği taban puanları 2021! YKS 2021 Türkçe ve coğrafya öğretmenliği için kaç puan ve net gerekir?

Türkçe, coğrafya öğretmenlik taban puanları 2021 YKS'ye katılan öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. YKS 2021 sonuçları bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS'de hangi puanla nereye yerleşileceği milyonların gündeminde yer ediniyor. Peki, Türkçe, coğrafya öğretmenlik taban puanları 2021 nedir? YKS 2021 Türkçe ve coğrafya öğretmenliği için kaç puan ve net gerekir? İşte YKS 2021 öğretmenlik taban puanları ve başarı sıralaması

2021 TÜRKÇE, COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI!

2021 Türkçe, coğrafya öğretmenliği bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar açıklandı. İşte taban-tavan puanlar ve kontenjanlar;

2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte YKS ile ilgili bilinmesi gerekenler ve sınav birincileri;