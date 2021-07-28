Türkçe, coğrafya öğretmenliği taban puanları 2021! YKS 2021 Türkçe ve coğrafya öğretmenliği için kaç puan ve net gerekir?

Türkçe, coğrafya öğretmenlik taban puanları 2021 YKS'ye katılan öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. YKS 2021 sonuçları bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS'de hangi puanla nereye yerleşileceği milyonların gündeminde yer ediniyor. Peki, Türkçe, coğrafya öğretmenlik taban puanları 2021 nedir? YKS 2021 Türkçe ve coğrafya öğretmenliği için kaç puan ve net gerekir? İşte YKS 2021 öğretmenlik taban puanları ve başarı sıralaması
2021 TÜRKÇE, COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI!
2021 Türkçe, coğrafya öğretmenliği bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar açıklandı. İşte taban-tavan puanlar ve kontenjanlar;
2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İşte YKS ile ilgili bilinmesi gerekenler ve sınav birincileri;
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamasında "2021-YKS birincilerimizin illeri. TYT birincisi: Adana. AYT birincileri: Sayısal: Adana, Eşit Ağırlık: Konya, Sözel: Adana. YDT birincileri: Almanca: Balıkesir, Arapça: Konya, Fransızca: İstanbul, İngilizce: İstanbul, Rusça: Bursa." ifadelerini kullandı.
2021 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri 2021-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kaydetti.
2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını ifade eden Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.
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