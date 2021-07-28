Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.07.2021 22:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.07.2021 22:48
    ABONE OL

    Son dakika: Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yangınlarla ilgili soruşturma

    Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ayrı noktada çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

    Manavgat'taki yangınlara soruşturma

    Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

    "ÇOK YÖNLÜ VE TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR"
    "Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

    Manavgat'ta korku dolu anlar! Zamanla yarış

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Galatasaray-PSV canlı anlatım izle!
    Haberler Güncel Son dakika: Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yangınlarla ilgili soruşturma