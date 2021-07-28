Yasaklar geri gelecek mi? 7-8 Ağustos hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur mu? Ağustos ayında sokağa çıkma yasaklarının geri gelip gelmeyeceği merak edilen konulardan birisi oldu. Vaka sayısının 20 bini geçtiği açıklanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınacak tedbirlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, test pozitiflik oranının çok yükseldiğini, böyle giderse sağlık sisteminin zorlanacağını söylemişti. Prof. Dr. Yavuz, "Böyle giderse Eylül'de okulları nasıl açacağız diye kara kara düşüneceğiz" demişti.
YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?
Bakan Koca ''İkincisi ise salgını aşı ile durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek. Kısıtlama uygulanan dönemler salgının sosyal hayatımızı en çok etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günlerdi. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şuan için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.
Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak, herkes yapıyor, herkes istiyor diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiç birimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım.'' dedi.
22 BİN 291 YENİ VAKA
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 76 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 22 bin 291'de yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 28 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 291 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 76 oldu. Son 1 günde toplam 257 bin 474 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 197 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 64,74 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 40,53 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 69 milyon 759 bin 371'a yükseldi.