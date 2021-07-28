Manavgat'taki yangın felaketinde son durum! Dışişleri, Turizm ve Orman Bakanı'ndan açıklamalar





"YANGININ TURİZM BÖLGELERİNE SIÇRAMASI ENGELLENDİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, "Yerleşim bölgelerinin önü kesilmiş durumda. El birliğiyle yangın söndürülecek. Tam zamanında müdahale edildiği için yangının turizm bölgelerine sıçraması engellendi. Yerleşim bölgelerine de şu an için uzak" açıklamasını yaptı.

