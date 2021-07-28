Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın aşı paylaşımı dikkat çekti

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aydın'ın da başarılı bir şekilde sürdürülen aşı çalışmaları etkisini gösterirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Aydınlı çiftin fotoğrafını paylaşarak aşının önemini vurguladı. Söke Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan acil tıp teknikeri Erol Yıldız aşı görevlisi olarak gittiği fabrikanın insan kaynakları biriminde çalışan ve Kovid- 19 geçiren eşi Fatma Yıldız'a ilk aşısını yaptı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Söke Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan acil tıp teknikeri arkadaşımız Erol Yıldız, aşı görevlisi olarak gittiği fabrikada insan kaynakları biriminde çalışan eşi Fatma Yıldız'ın ilk aşısını yaptı. Daha önce Covid-19 geçiren Fatma Hanım, herkese aşı olmasını öneriyor."