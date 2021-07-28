Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! İkna çalışmaları sonucu 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 5 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün teslim olan örgüt mensuplarının 2014-2020 arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtildi.

31. BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da "evlat nöbeti" tutanlar arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 114'e yükseldiği, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerde de 31'inci buluşmanın gerçekleşeceği kaydedildi.