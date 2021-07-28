Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'den Milli Görüş camiasına kritik çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ocak ayında Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Millî Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından Saadet Partisi'nde tartışmalar başlamış, Erdoğan'ın ziyareti partiyi Cumhur İttifakı'na dahil etme hamlesi olarak değerlendirilmişti.
Asiltürk'ün de Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'nda yer almasına yönelik düşünceleri olduğu kulislere yansımıştı.
Saadet Partisi'nde tartışmalara devam ederken, geçen haftalarda Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giderken Asiltürk'ü de davet etmiş ve burada Asiltürk MHP Lideri Devlet Bahçeli ile kol kola girerek samimi görüntüler vermişti.
MİLLİ GÖRÜŞ, LİDERİNİ ERBAKAN'IN İZLEDİĞİ YOLDA SEÇECEK
Yaptığı kongre çağrısıyla Milli Görüş camiasında ciddi hareketlenme başlatan Oğuzhan Asiltürk Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete'de kaleme aldığı yazıda merhum Erbakan hocanın lider seçiminde izlediği yolu hatırlatarak "Eğer Millî Görüş'ün bu mükemmel düzeni bozulursa Millî Görüş önce diğer partilerden biri olur, sonra da hiç olur. Erbakan Hoca'mız bu uyarıyı sık sık yapardı." dedi.
"BÖYLE YAPMAZSAK YOK OLURUZ"
Asiltürk "En önde dalgalanan bayrağımız ahlâkî ve mânevî değerlerimizdir" başlığıyla teşkilata seslendiği yazısında "Saadet Partisi'ni, diğer partilerden ayıran en önemli vasfı, Millî Görüş inancına bağlı kalması, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır. Buna dikkat etmezsek, Erbakan Hoca'mızın ifâdesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz." ifadelerini kullandı.
İşte Asiltürk'ün o yazısı;
Bismillahirrahmânirrahîm.
Âlemlerin Rabbi olan Allah'a, zâtının yüceliği ve saltanatının azametine uygun hamdle, hamd ediyorum. Verdiği bütün nîmetlere, sonsuz şükürler ediyorum. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e a.s. ehli beytine, ashâbına da salât ve selam ediyorum.
Değerli kardeşlerim, kişi ve toplumlar, İslam devlet düzeninin uygulandığı yerlerde yaşarlarsa, inançlarına uygun bir şekilde yaşayabilirler. İslam devlet düzeninin uygulanmadığı, İslamın yasak da olmadığı yerlerde yaşayanların, hayatlarını inançlarına uygun şekilde düzenlemeleri gerekir. Erbakan Hoca'mız Millî Görüş'ü bu ihtiyacı karşılayacak şekilde kurdu.
MİLLİ GÖRÜŞ'TE LİDERİN SEÇİLMESİ
Millî Görüş inancına göre, bir toplumun başındaki yönetici vefat ederse, yerine o görevi yüklenecek yeni bir yönetici seçilir. Bunun en önemli örneği, Peygamberimiz a.s.'dan sonra Hz. Ebû Bekir (r.a.)'ın seçilmesidir.
"BU GÖREVİ ERBAKAN HOCA'MIZDAN SONRA TEKLİF EDİLDİĞİNDE TEK BİR ŞARTLA KABUL ETTİM"
Millî Görüş Toplulumunun hizmetini yüklenme görevi, Erbakan Hoca'mızdan sonra bana, teklif edildiğinde, bu görevi bir şartla kabul edeceğimi söyledim:
"Sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem, itaat edeceğinize söz veriyor musunuz", dedim.
Bu talebime yanıt olarak, o toplantıya katılanların tamamı "evet, sen bizden zâten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz" dediler.
Erbakan Hoca'mız, önemli toplantılara Genel İdâre Kurulu'yla birlikte bütün Millî Görüş teşkilatlarını da çağırırdı. Aynı şekilde o toplantıya, Genel İdare Kurulunun yanında, Erbakan Hoca'mızdan sonra Partide şu anda görev yapmakta olan bir çok arkadaşımızla birlikte parti teşkilatlarımızda görev yapan birçok arkadaşımız da katıldı.
GENEL BAŞKAN KENDİ GÖRÜŞÜNE GÖRE HAREKET ETMEZDİ
Erbakan Hoca'mızın yasaklı olduğu dönemlerde bir arkadaşımız Genel Başkan olarak görevlendirilirdi. Genel Başkan olarak görevlendirilen kişi, dâvânın başında bulunan Erbakan Hoca'mızdan habersiz hiçbir şey yapmazdı. Kendi görüşüne göre hareket etmezdi.
Eğer Millî Görüş'ün bu mükemmel düzeni bozulursa Millî Görüş önce diğer partilerden biri olur, sonra da hiç olur. Erbakan Hoca'mız bu uyarıyı sık sık yapardı.
Biz Allah'a inanan bir topluluğuz. İnancımıza uygun şekilde yaşamak istiyoruz. Bizi değerli kılan, yarım asırdır, inandığımız temel esaslara bağlı kalmamızdır. En önde dalgalanan bayrağımız da ahlâkî ve mânevî değerlerimizdir. Bunu unutamayız.
Bu gerçeklerin ışığında Millî Görüşçülerin, başta siyâsi çalışmalar olmak üzere, bütün hayatları boyunca, ahlâki ve mânevi değerlere, önem ve öncelik vermeleri gerekir.