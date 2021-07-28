Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'den Milli Görüş camiasına kritik çağrı

MİLLİ GÖRÜŞ'TE LİDERİN SEÇİLMESİ

Millî Görüş inancına göre, bir toplumun başındaki yönetici vefat ederse, yerine o görevi yüklenecek yeni bir yönetici seçilir. Bunun en önemli örneği, Peygamberimiz a.s.'dan sonra Hz. Ebû Bekir (r.a.)'ın seçilmesidir.

"BU GÖREVİ ERBAKAN HOCA'MIZDAN SONRA TEKLİF EDİLDİĞİNDE TEK BİR ŞARTLA KABUL ETTİM"

Millî Görüş Toplulumunun hizmetini yüklenme görevi, Erbakan Hoca'mızdan sonra bana, teklif edildiğinde, bu görevi bir şartla kabul edeceğimi söyledim:

"Sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem, itaat edeceğinize söz veriyor musunuz", dedim.

Bu talebime yanıt olarak, o toplantıya katılanların tamamı "evet, sen bizden zâten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz" dediler.

Erbakan Hoca'mız, önemli toplantılara Genel İdâre Kurulu'yla birlikte bütün Millî Görüş teşkilatlarını da çağırırdı. Aynı şekilde o toplantıya, Genel İdare Kurulunun yanında, Erbakan Hoca'mızdan sonra Partide şu anda görev yapmakta olan bir çok arkadaşımızla birlikte parti teşkilatlarımızda görev yapan birçok arkadaşımız da katıldı.

GENEL BAŞKAN KENDİ GÖRÜŞÜNE GÖRE HAREKET ETMEZDİ

Erbakan Hoca'mızın yasaklı olduğu dönemlerde bir arkadaşımız Genel Başkan olarak görevlendirilirdi. Genel Başkan olarak görevlendirilen kişi, dâvânın başında bulunan Erbakan Hoca'mızdan habersiz hiçbir şey yapmazdı. Kendi görüşüne göre hareket etmezdi.

Eğer Millî Görüş'ün bu mükemmel düzeni bozulursa Millî Görüş önce diğer partilerden biri olur, sonra da hiç olur. Erbakan Hoca'mız bu uyarıyı sık sık yapardı.

Biz Allah'a inanan bir topluluğuz. İnancımıza uygun şekilde yaşamak istiyoruz. Bizi değerli kılan, yarım asırdır, inandığımız temel esaslara bağlı kalmamızdır. En önde dalgalanan bayrağımız da ahlâkî ve mânevî değerlerimizdir. Bunu unutamayız.

Bu gerçeklerin ışığında Millî Görüşçülerin, başta siyâsi çalışmalar olmak üzere, bütün hayatları boyunca, ahlâki ve mânevi değerlere, önem ve öncelik vermeleri gerekir.