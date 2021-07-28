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    • 28.07.2021 12:34
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    Türkiye'nin gerçekleştirdiği doğal gaz keşiflerinde tarihi gün! İlk ateş bugün yakılıyor

    "Enerjide bağımsızlık" adımlarına hız kesmeden devam Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküp doğal gaz için tarihi adımlardan birini daha bugün gerçekleştiriyor. Türkiye'nin derin deniz sondajları neticesinde ulaştığı 540 milyar metreküplük doğal gaza ilişkin olarak ilk gaz yakma töreni bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla yapılacak. Başkan Erdoğan da törene video konferans yöntemiyle katılacak ve çalışmalarla ilgili yeni bilgiler verecek.

    Doğal gaz keşiflerinde tarihi gün!

    Karadeniz'deki 540 milyar metreküpe ulaşan doğal gaz keşfinde bugün yeni bir adım daha atılıyor. 2023 yılında vatandaşın kullanımına sunulması beklenen Karadeniz gazı için çalışmalar sürüyor. Doğal gaz ithalatını ciddi miktarda azaltacak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak gazın ilk yakma testi yapılacak.




    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programına katılacak.



    MAVİ VATAN'DAN DOĞAL GAZ MÜJDELERİ
    Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde geçen yıl 21 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." ifadesini kullandı.


        Erdoğan, geçen yıl 17 Ekim'de ziyaret gerçekleştirdiği Fatih sondaj gemisinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu." dedi.



        Zonguldak temasları kapsamında 4 Haziran'da Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katılan Başkan Erdoğan, burada da yeni doğal gaz keşfini duyurdu.

        Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıkladı.


        Böylece Türkiye'nin Karadeniz'deki toplam gaz keşfi, 540 milyar metreküpe ulaştı.

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        Haberler Güncel Türkiye'nin gerçekleştirdiği doğal gaz keşiflerinde tarihi gün! İlk ateş bugün yakılıyor