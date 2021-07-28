Türkiye'nin gerçekleştirdiği doğal gaz keşiflerinde tarihi gün! İlk ateş bugün yakılıyor

Karadeniz'deki 540 milyar metreküpe ulaşan doğal gaz keşfinde bugün yeni bir adım daha atılıyor. 2023 yılında vatandaşın kullanımına sunulması beklenen Karadeniz gazı için çalışmalar sürüyor. Doğal gaz ithalatını ciddi miktarda azaltacak ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak gazın ilk yakma testi yapılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bugün "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programına katılacak.
MAVİ VATAN'DAN DOĞAL GAZ MÜJDELERİ
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde geçen yıl 21 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." ifadesini kullandı.