Türkiye'nin gerçekleştirdiği doğal gaz keşiflerinde tarihi gün! İlk ateş bugün yakılıyor



Erdoğan, geçen yıl 17 Ekim'de ziyaret gerçekleştirdiği Fatih sondaj gemisinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu." dedi.