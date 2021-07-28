sonuc.ösym.gov.tr: YKS sonuçları son dakika! ÖSYM YKS sonuçları 2021 sorgulama ekranı! Üniversitelerin taban tavan puanları...

YKS sonuçları, üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi BU SABAH sürpriz bir şekilde YKS'nin TYT ve AYT puanlarını erişime açtı. İşte YKS sonuçları 2021 sorgulama ekranı haberimizde... Öğrenciler, TC Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
YKS SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS (ÜNİVERSİTE) TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.
Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. 2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.