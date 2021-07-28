YKS son dakika ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban-tavan puanları ve yüzdelik dilimleri! - YKS taban ve tavan puanları 2021

2021 YKS taban ve tavan puanları arama motorunda araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS)'nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. 2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır." ifadelerini kullandı. İşte YKS ÖSYM 2-4 yıllık üniversite taban puanları ve yüzdelik dilimleri!
YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.
YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021
ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlanlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları için aşağıdaki linke tıklayayın.
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2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla erişime açılan kılavuz, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar yayımda olacak. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.