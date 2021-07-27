Resmi Gazete'de yayımlandı! Çek suçlarıyla ilgili flaş düzenleme: Son tarih 31 Haziran 2022

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kanuna göre, 31 Aralık 2021 ila 23 Kasım 2015 tarihleri arasında diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen protokol kapsamında eğitim alanlar, diş protez laboratuvar sahibi ve mesul müdürü olmamak üzere, yardımcı personel olarak çalışabilecek.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla protokol yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları da söz konusu protokoller doğrultusunda götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti bedeli ödemeye yetkili olacak.
Bu şekilde hizmet verilmesine ve götürü bedelin tespit edilmesine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak yapılacak protokollerde belirlenecek. Götürü bedel üzerinden sunulan hizmetler için ilgili kurumlara ayrıca fatura ve dayanağı belge gönderilmeyecek.
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 10'uncu maddesi kapsamında yapılan uygulamalarda, umumi hizmet alanları için yapılan her türlü terk ve kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı kesintisinden az olması durumunda, önceki terk ve kesintilerin oranını parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilecek.
Yapılan bu kesinti tamamlayıcı mahiyette olup mükerrer uygulama olarak değerlendirilemeyecek ancak toplam kesinti oranı her halükarda yüzde 45'i de geçemeyecek.
REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN 25'İNCİ MADDESİNE BAZI FIKRALAR EKLENDİ
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 25'inci maddesine eklenen bazı fıkralara göre, kurul başkan ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki 2 sene içinde bu kanun kapsamında gerçekleştirilen soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri bu kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde kurum nezdinde temsil edemeyecek.
Görevden ayrıldıkları tarihten önceki 2 yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli, bu süre içinde 43'üncü madde uyarınca anılan personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilgili daire başkan yardımcısı ile başkan yardımcısı, kurumdan ayrılmalarından itibaren 2 yıl süreyle, ilgili soruşturmaların konusu olan sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri bu kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde kurum nezdinde temsilde bulanamayacak.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici madde eklendi.
Geçici madde 85'e göre, haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2020 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2021 yılı içinde ilk defa bu kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2021 yılı ocak ila aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 lirayla çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.
Ancak a bendinde belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 294 lira olarak esas alınacak.