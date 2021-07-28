Çocuk Gelişimi ve Gastronomi taban puan 2021! YKS Çocuk Gelişimi ve Gastronomi için kaç puan gerekir?

Çocuk gelişimi ve gastronomi taban puanları 2021 YKS'ye katılan öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. YKS 2021 sonuçları bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Milyonlarca adayın katılımıyla 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021-YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte YKS'de hangi puanla nereye yerleşileceği milyonların gündeminde yer ediniyor. Peki, Çocuk gelişimi ve gastronomi taban puanları 2021! ÖSYM YKS 2021 çocuk gelişimi ve gastronomi kaç puan ve net gerekir? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...





ÇOCUK GELİŞİMİ VE GASTRONOMİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI!

2021 Çocuk gelişimi ve gastronomi bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar netleşiyor. İşte taban-tavan puanlar ve kontenjanlar;

2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte YKS ile ilgili bilinmesi gerekenler ve sınav birincileri;