2021 YKS İlahiyat işletme taban puanları! YKS İlahiyat işletme için kaç puan kaç net gerekiyor?

İlahiyat ve işletme taban puanları 2021 YKS'ye katılım sağlayan adayların merak ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları için geri sayım bitti. Sonuçların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS puanı ile hangi üniversiteye yerleşeceğini merak ediyor. Öğrenciler sınavların açıklamasının ardından aynı zamanda tercih işlemleri bekliyor. Peki, ilahiyat ve işletme taban puanları 2021 kaç oldu? ÖSYM YKS 2021 işletme ve ilahiyat bölümü için kaç puan ve net gerekir? İşte bilinmesi gereken tüm bilgiler...





İLAHİYAT VE İŞLETME TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI!

2021 İlahiyat ve işletme bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar netleşiyor. İşte taban-tavan puanlar ve kontenjanlar;

2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte YKS ile ilgili bilinmesi gerekenler ve sınav birincileri;