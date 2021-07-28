CHP'li İBB gecenin saat 4'ünde İstiklal Caddesi'ndeki ağaçları kaldırdı!

"BU AĞAÇLARDAN NE İSTEDİNİZ? "

Yıldız, "Bütün bu gayretlerimizin yanında İBB yönetiminin göze girmeye çalışan bir zabıta amirini İstiklal Caddesi ile sorumlu tutması, yetkilendirmesi sonucunda İBB'nin İstiklal Caddesi'ndeki uygulamaları sadece zabıta tedbirleri seviyesinde oldu. İki yıl sonra İstiklal Caddesi'yle ilgili tasarrufta bulunmak isteyen İBB yönetimi iki yıl gecikmeyle İstiklal Caddesi'ne müdahale ederek yaptıklarımızı ya taklit etti ya da yıkarak İstiklal Caddesi'nde boy göstermeye başladı. İBB yönetimi bilsin ki İstiklal Caddesi zabıta amiriyle yönetilmez. Zabıta anlayışıyla yönetilmez. Kültür sanat müktesebatıyla yönetilir. İBB yönetiminin İstiklal Caddesi'nde, yetkilendirdikleri zabıta amiri gecenin bir vaktinde pandemiyle mücadele standımızı ortadan kaldırdı. Büyük bir emekle ve özenle gözümüz gibi baktığımız İstiklal Caddesi'ne yerleştirdiğimiz bu ağaçlar İBB yönetimi tarafından yine gecenin 4'ünde ortadan kaldırıldı. Şimdi soruyoruz gecenin saat 4'ünde yine bir baskın yapar gibi bu ağaçlardan ne istediniz? Tatilin rahatlığı mı fazla geldi bilmiyoruz. Güneş mi fazla geldi? bilmiyoruz ama gecenin saat 4'ünde İstiklal Caddesi'nin bu ağaçları kaldırmak herhalde bir izahı gerektirir" ifadelerini kullandı.