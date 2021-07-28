2 yıllık bölümler üniversite taban puanları! YKS 2021 üniversite iki yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal bölümler başarı sıralaması

2021 YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencilerin heyecanlı süreci başlamış oldu. YKS sınav sonucunu öğrenen adaylar puan sistemini incelemeye başladı. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite için çabalayan öğrenciler hedefleri doğrusunda planlama yapmaya başladı. İşte 2021 2 yıllık bölümler için taban, tavan puanları! Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.
İşte bilinmesi gerekenler;
YKS 2 YILLIK BÖLÜMLER TABAN TAVAN PUANLARI LİSTESİ!
2020 YKS 2 yıllık taban ve taban puanları listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz..
YKS TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021
ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlanlandı. 2021 ÖSYM YKS 2-4 yıllık sıralamaları, kontenjanları, puanları için aşağıdaki linke tıklayayın.
YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
ÖSYM Başkanı Aygün: "2021-YKS birincilerimizin illeri. TYT birincisi: Adana. AYT birincileri: Sayısal: Adana, Eşit Ağırlık: Konya, Sözel: Adana. YDT birincileri: Almanca: Balıkesir, Arapça: Konya, Fransızca: İstanbul, İngilizce: İstanbul, Rusça: Bursa."
YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler
YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tercih süresi, 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.