Kayyumlara suikast için gelen Canda Kiçi kod adlı PKK'lı terörist Kader Malgoz Şırnak'ta öldürüldü



Yanlarında taşıdıkları termal şemsiyeleri açarak hava harekâtından korunmaya çalışan iki kadın terörist ormanlık alana kaçarak izlerini kaybettirmeye çalışırken, bölgeye sevk edilen Atak taarruz helikopteri iki teröristin kaçış noktalarını yoğun ateş altına aldı. İki terörist silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Canda Kiçi kod adlı Kader Malgoz ile koruması Roza Botan kod adlı Mevlüde Sevinti oldukları ortaya çıktı. PKK'nın sözde Botan saha yapılanması Besta cephesi kadın yapılanması YJA Star'ın başındaki isimlerden biri olan ve İçişleri Bakanlığının en çok aranan azılı teröristler listesinin 500 bin liralık Gri kategorisinde yer alan Kader Malgoz, geçen yıl Kandil'den Şırnak kırsalına gönderilmişti.