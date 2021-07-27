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    • 27.07.2021 21:14
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    İl içi atama sonuçları neden açıklanmadı? 2021 MEB il içi atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İl içi atama sonuçları neden açıklanmadı? 2021 MEB il içi atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Çalıştıkları ilde başka bir okula atanmak isteyen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. MEB’ten yapılan açıklamada; il içi atama sonuçlarının 27 Temmuz günü açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak gün sonu yaklaşırken herhangi bir sonuç duyurusu gelmedi. Peki; il içi atama sonuçları neden açıklanmadı? İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    İl içi atama sonuçları neden açıklanmadı? 2021 MEB il içi atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2021 MEB il içi atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi atama sonuçları neden açıklanmadı? 27 Temmuz günü açıklanacağı duyurulan öğretmen il içi atama sonuçları için binlerce öğretmen açıklama bekliyor. Öğretmenler il içi atama sonuçlarının bugün açıklanmasını bekliyordu. Peki; il içi atama sonuçları neden açıklanmadı? İl içi atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

    Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    Sonuçlar https://personel.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bakanlığın kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapıldı.

    Yeni takvime göre, Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı için yeni tarih 27 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

        ATAMALAR NASIL OLACAK?

        1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

        2. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

        GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

        Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        * Adaylığı kaldırılmış olmak,

        * 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

        * 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.
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        Haberler Güncel İl içi atama sonuçları neden açıklanmadı? 2021 MEB il içi atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?