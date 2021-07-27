İl içi atama sonuçları neden açıklanmadı? 2021 MEB il içi atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 MEB il içi atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İl içi atama sonuçları neden açıklanmadı? 27 Temmuz günü açıklanacağı duyurulan öğretmen il içi atama sonuçları için binlerce öğretmen açıklama bekliyor. Öğretmenler il içi atama sonuçlarının bugün açıklanmasını bekliyordu. Peki; il içi atama sonuçları neden açıklanmadı? İl içi atama tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Sonuçlar https://personel.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlığın kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapıldı.
Yeni takvime göre, Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı için yeni tarih 27 Temmuz 2021 olarak belirlendi.