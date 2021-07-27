Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE son dakika 2021 Temmuz cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

CTE son dakika cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 31 Temmuz günü biteceği duyurulan cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Son olarak Mayıs ayı sonunda biteceği duyurulan açık cezaevi izinlerine ilişkin yeni bir açıklama gelmişti. Açıklamada, izin süresinin 31 Temmuz tarihine uzatıldığına yer verilmişti. Peki; açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
Mayıs ayında açık cezaevi izinleri bir kez daha uzatılmıştı. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre açık cezaevi izinleri 2 ay daha uzatılmış; Buna göre mahkumlar 2 ay daha izinli sayılabilmişti. Açık cezaevi izinleri için bakanlığın yayımladığı o duyuru şu şekildeydi;
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."