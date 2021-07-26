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    • 27.07.2021 06:46
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    2021 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya... MEB öğretmen il içi atama sonuç ekranı!

    MEB son dakika il içi atama sonuçları gündemde sıkı bir şekilde takip edilmeye başlandı. Bugün gün içinde öğretmenlerin il içi tayin sonuçları açıklanmaya başlayacak. Binlerce öğretmen il içi atama tayin başvurusunda bulunmuştu. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından MEBBİS sistemine giriş sağlanacak. Bunun yanı sıra öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Tayinlerini isteyen öğretmenler il milli eğitim müdürlüklerine dilekçe vererek atama istedi. Sonuçlar İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden öğrenilebiliyor. Peki, MEBBİS 2021 il içi atama sonuçları belli oldu mu? 2021 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya... il içi atama sonuçları!

    takvim.com.tr
    2021 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller!

    2021 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? Sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İl içi atama sonuçlarının 27 Temmuz tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Bu bağlamda, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinden il içi atama sonuçları hakkında araştırma yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan son dakika açıklamalar sıkı takibe alındı. Peki, MEBBİS 2021 il içi atama sonuçları belli oldu mu? 2021 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller hangileri? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    İL İÇİ ATAMA TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    MEBBİS il içi atama sonuçları henüz açıklanmadı. 27 Temmuz Salı yani bugün gün içinde açıklanacak.

    2021 İL İÇİ ATAMA TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER!

    İl içi atama sonuçları açıklanan iller henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde takvim.com.tr adresinden öğrenebileceksiniz.

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Sonuçlar https://personel.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak.

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KOŞULLARI NELER?

        1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
        2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
        3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

        ATAMALAR NASIL OLACAK?

        İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü dikkate alınarak belirlenecek.

        İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

        ÖĞRETMEN İLİŞİK KESME NASIL YAPILIR?

        Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)

        - Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.

        - Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:

        a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.

        b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.

        c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.

        Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.

        Yolluklarınızı ayrıldığınız okuldan almayı tercih edin. Bildiğim kadarıyla ve değişmediyse, yolluğunuzu ayrıldığınız okuldan alırsanız hemen ödeme yapılıyormuş, göreve başlayacağınız okuldan almak isterseniz ödeneği farklı olduğundan ödenek istenmesi gerekiyormuş ve gecikme yaşanabiliyormuş.

        - Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.

        - Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.

        - Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.

        - Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.
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        Diren Tunus
        Haberler Güncel 2021 il içi atama tayin sonuçları açıklanan iller! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya... MEB öğretmen il içi atama sonuç ekranı!