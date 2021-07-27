1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik adım! Geri sayım sürüyor
Tamamlandığında kendi alanında dünyanın en büyüğü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3. tabliye montajına başlandı. Toplamda 6 saat sürecek çalışma nedeniyle Çanakkale Boğazı güney yönden 15, kuzey yönden ise 13 saat transit gemi geçişlerine kapalı kalacak.
27.07.2021 11:27
- Son Güncelleme: 27.07.2021 11:27
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3. tabliye montajına başlandı.
ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen, her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun montajı belirlenen noktalara yerleştiriliyor.
Dev tabliyelerin montajında Singapur bayraklı "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinç kullanılıyor.
Çanakkale Boğazı, toplamda 6 saat sürecek üçüncü tabliye montajı çalışması nedeniyle güney yönden 15, kuzey yönden ise 13 saat transit gemi geçişlerine kapalı kalacak.