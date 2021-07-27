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1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik adım! Geri sayım sürüyor

Tamamlandığında kendi alanında dünyanın en büyüğü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3. tabliye montajına başlandı. Toplamda 6 saat sürecek çalışma nedeniyle Çanakkale Boğazı güney yönden 15, kuzey yönden ise 13 saat transit gemi geçişlerine kapalı kalacak.

27.07.2021 11:27 - Son Güncelleme: 27.07.2021 11:27
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik adım! Geri sayım sürüyor

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3. tabliye montajına başlandı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik adım! Geri sayım sürüyor

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik adım! Geri sayım sürüyor

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen, her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun montajı belirlenen noktalara yerleştiriliyor.

Dev tabliyelerin montajında Singapur bayraklı "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinç kullanılıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik adım! Geri sayım sürüyor

Yaz sonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında iki kule arasındaki üçüncü tabliyenin montajına başlandı.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye blok montajlarının tamamlanmasıyla köprünün geçiş yolu kullanıma hazır hale gelmiş olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kritik adım! Geri sayım sürüyor

Çanakkale Boğazı, toplamda 6 saat sürecek üçüncü tabliye montajı çalışması nedeniyle güney yönden 15, kuzey yönden ise 13 saat transit gemi geçişlerine kapalı kalacak.