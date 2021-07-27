Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ırkçı sözleri sonrası CHP'den zorunlu geri vites

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bolu'da yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.





TEPKİ ÇEKİNCE "PARTİ GÖRÜŞÜMÜZ DEĞİL" DEDİLER

"Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır." vurgusu yapan Torun, şunları kaydetti:

"CHP'nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesinin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde iktidara geldiğimizde, ülkemizin gerçek beka sorunu olan sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözecek, Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız. Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir."

TANJU ÖZCAN'IN AÇIKLAMALARI

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların şehirden ayrılmaları için su ve katık vergilerine 10 kat zam yapılması için belediye meclisine önerge vereceğini açıkladı.



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklularla ilgili basın açıklaması yaptı. Daha önce yabancı uyruklu kişilere yapılan yardımları kesen ve işyeri açma ruhsatı vermeyen Özcan, Ağustos ayında yapılacak belediye meclis toplantısında yabancı uyruklu kişilerin su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasını gündeme getireceğini söyledi.

"BAŞIMIZA BELA OLACAKLAR"

Suriye'de halkına baskı uygulayan Esad rejiminden kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecileri birçok kez hedef alan Kılıçdaroğlu "Suriyeliler başımıza bela olacak" demişti.



FAZLASINI DA YAPACAĞIM

Yaptığı açıklama tepkiyle karşılanan Özcan, katıldığı canlı yayında "Geri adım atmayacağım, fazlasını da yapacağım" diyerek daha da ileri gitti.