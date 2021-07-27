Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Angola Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı! Büyük anlaşmalar imzalandı

"Özellikle burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle küçük bir ziyaretimde beni evimde hissettirdikleri için teşekkür ediyorum. Gayet verimli bir görüşmemiz oldu. Aramızdaki ilişkileri ve işbirliklerini görüştük. Bunu nasıl daha yükseğe taşıyacağımızı görüştük. Burada da sizin huzurunuzda 10 adet anlaşma imzaladık. Yatırımların teşviki ve korunması anlaşması imzaladık. Bundan sonra Türk yatırımcılar daha güvenli şekilde Angola'ya gelecekler. THY'de değinmek istiyorum. Haftada 4 uçuş olacak. Bu da insanlarımızı birbirine daha da yakınlaştıracak. Özellikle Türk özel sektörüne bundan sonra Angola'da yatırım yapacağını söylüyorum. Biz ortaklık da istiyoruz. Biz istiyoruz ki özel sektör bizim kamu sektörümüzle de ortak olsun. Ayrıca alt yapı projelerinde Türk özel sektörünü görmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm odaklı tavrından dolayı müteşekkirim. İki ülkenin de isteği, kaybettiğimiz zamanı hızlı bir şekilde geri almak. İmzanlanan anlaşmalarla beraber senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım. Tarihi ziyaret ilk oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ekim'de Angola'ya bir ziyaret yapabilirim."