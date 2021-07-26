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    • 26.07.2021 14:59
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    3. doz aşı zorunlu mu oldu? 2 doz Biontech olanlar 3.doz aşı olacak mı? 3. doz kimlere yapılacak?

    3. doz aşı zorunlu mu? Sorusu aşılama son sürat devam ederken en merak edilen konulardan biri oldu. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşı olan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarıın 3. doz aşılarını olmaları için randevu alabileceklerini duyurmuştu. Özellikle Delta varyantının yayılmasıyla birlikte 3. doz aşı gündeme geldi. Peki, 3. doz aşı kimlere yapılacak? İki doz Sinovac aşısı olanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Hangi aşı daha etkili? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler ve uzman yorumları!

    takvim.com.tr
    3. doz aşı zorunlu mu oldu, kimlere yapılacak?

    3. doz aşı ne zaman yapılacak? Salgınla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik 3'üncü doz aşılama geçtiğimiz günlerde başlamıştı. İlk iki dozda Sinovac olanlara öncelik veriliyor. Peki, 3. doz aşı kimlere yapılacak? İki doz Sinovac aşısı olanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Hangi aşı daha etkili? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler ve uzman yorumları!

    3. DOZ AŞILAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    3. doz aşı için öncelikli gruplar sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyu "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız istedikleri aşı ile 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" şeklinde açıkladı. Bu kapsamda, ilk iki dozda olunan aşı ne olursa olsun 3. Dozda vatandaşlar istediği aşıyı tercih edebiliyor. Bu dozun da diğer dozlar gibi bir zorunluluğu yoktur.

    İLK İKİ DOZDA BIONTECH OLANLAR 3. DOZ AŞI OLACAK MI?

    Mevcut verilere göre üçüncü doz aşı için ilk iki dozda Sinovac olanlara öncelik veriliyor. Yapılan çalışmalar BioNTech aşısının oluşturduğu bağışıklık yanıtının güçlü bir şekilde 9-12 ay devam ettiğini gösterdiğinden 2 doz BioNTech olan kişilerin 9-12 ay boyunca ek doz aşı olmalarına gerek yoktur. Bu kişilerde 3. doz aşıya ihtiyaç olup olmayacağı ve ne zaman olacağı bu konuda yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarına ve ortaya çıkabilecek yeni varyantlara göre belli olacaktır.

        3. DOZ İKİNCİ DOZDAN KAÇ HAFTA SONRA YAPILMALI?

        Son çalışmalara göre iki doz arasındaki süre 4 haftaya düşürüldü. Dolayısıyla ikinci doz aşısını yaptıran vatandaşlar 4 hafta sonra üçüncü doz için randevu alabiliyor.

        UĞUR ŞAHİN'DEN 3. DOZ AÇIKLAMASI

        Delta varyantının yayılması ile birlikte 3. doz aşı gündeme geliyor. BioNTech CEO'su ve aşının mucitlerinden Uğur Şahin de, geçen hafta İsrail'den gelen saha araştırması verilerini değerlendirerek çift doz BioNTech aşısı olan kişilerde bağışıklık oranının azaldığına ilişkin haberleri doğruladı.

        Şahin, Wall Street Journal'a verdiği özel demeçte bazı kişilerde antikor düzeylerinin aşılandıktan 7 ay sonra düşmeye başladığının doğru olduğunu ancak buna rağmen aşılanan nüfusun çoğunluğunun ağır hastalıktan korunmaya devam ettiğini ifade ederek şu an için üçüncü bir doza ihtiyaç olmadığının da altını çizdi.
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        Haberler Güncel 3. doz aşı zorunlu mu oldu? 2 doz Biontech olanlar 3.doz aşı olacak mı? 3. doz kimlere yapılacak?