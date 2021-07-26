3. doz aşı zorunlu mu oldu? 2 doz Biontech olanlar 3.doz aşı olacak mı? 3. doz kimlere yapılacak?

3. doz aşı ne zaman yapılacak? Salgınla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik 3'üncü doz aşılama geçtiğimiz günlerde başlamıştı. İlk iki dozda Sinovac olanlara öncelik veriliyor. Peki, 3. doz aşı kimlere yapılacak? İki doz Sinovac aşısı olanlar hangi aşıyı yaptırmalı? Hangi aşı daha etkili? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler ve uzman yorumları!
3. DOZ AŞILAR NE ZAMAN YAPILACAK?
3. doz aşı için öncelikli gruplar sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyu "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız istedikleri aşı ile 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" şeklinde açıkladı. Bu kapsamda, ilk iki dozda olunan aşı ne olursa olsun 3. Dozda vatandaşlar istediği aşıyı tercih edebiliyor. Bu dozun da diğer dozlar gibi bir zorunluluğu yoktur.
İLK İKİ DOZDA BIONTECH OLANLAR 3. DOZ AŞI OLACAK MI?
Mevcut verilere göre üçüncü doz aşı için ilk iki dozda Sinovac olanlara öncelik veriliyor. Yapılan çalışmalar BioNTech aşısının oluşturduğu bağışıklık yanıtının güçlü bir şekilde 9-12 ay devam ettiğini gösterdiğinden 2 doz BioNTech olan kişilerin 9-12 ay boyunca ek doz aşı olmalarına gerek yoktur. Bu kişilerde 3. doz aşıya ihtiyaç olup olmayacağı ve ne zaman olacağı bu konuda yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarına ve ortaya çıkabilecek yeni varyantlara göre belli olacaktır.