3. doz aşı zorunlu mu oldu? 2 doz Biontech olanlar 3.doz aşı olacak mı? 3. doz kimlere yapılacak?

3. DOZ AŞILAR NE ZAMAN YAPILACAK?

3. doz aşı için öncelikli gruplar sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşlar olduğu duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyu "2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız istedikleri aşı ile 3'üncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" şeklinde açıkladı. Bu kapsamda, ilk iki dozda olunan aşı ne olursa olsun 3. Dozda vatandaşlar istediği aşıyı tercih edebiliyor. Bu dozun da diğer dozlar gibi bir zorunluluğu yoktur.