Çanakkale'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu: 11 gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında uyuşturucu madde ve sahte içki ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
OIperasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı, 5 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid, 7 sentetik hap, 538 kök kenevir bitkisi, 233 gram kubar esrar, 30 gram toz esrar, 1,4 gram kenevir tohumu, 5 adet kağıda emdirilmiş şerit LSD uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 897 litre şarap, 26 litre rakı, 17,5 litre viski, 5 litre likör, 10 paket sahte içki üretiminde kullanılan anason yağı, 3 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.