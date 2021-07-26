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    • 26.07.2021 15:39
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    Çanakkale'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu: 11 gözaltı

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve sahte içki operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine operasyon: 11 gözaltı

    Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında uyuşturucu madde ve sahte içki ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

    OIperasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı, 5 gram metamfetamin, 7 gram sentetik kannabinoid, 7 sentetik hap, 538 kök kenevir bitkisi, 233 gram kubar esrar, 30 gram toz esrar, 1,4 gram kenevir tohumu, 5 adet kağıda emdirilmiş şerit LSD uyuşturucu madde, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 897 litre şarap, 26 litre rakı, 17,5 litre viski, 5 litre likör, 10 paket sahte içki üretiminde kullanılan anason yağı, 3 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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    Haberler Güncel Çanakkale'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu: 11 gözaltı