2021 Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramı nedir, nasıl kutlanır?

Gadir Hum Bayramı ne zaman? 2021 Gadir Hum Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı ülkemizde her yıl kutlanıyor. Birçok şehirde özel etkinliklerle kutlanan Gadir Hum Bayramı hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Bu özel günde, herkesin bir parça katkı sunduğu "Hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtılır.
GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?
Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Zilhicce ayının 18'nci gününde kutlanıyor. Bu özel gün bu yıl 28 Temmuz tarihine denk geliyor.
GADİR HUM NEDİR?
"Gadir-i Hum Bayramı" Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak biliniyor. Ali el-Mûrtezâ'nın Muhammed peygamber tarafından "Velâyet" makâmına atandığına (halef ilan ettiğine) inanılan bu gün, Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü "Gadir Hum Bayramı" olarak kutlanıyor.