2021 Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramı nedir, nasıl kutlanır?

Gadir Hum Bayramı ne zaman? 2021 Gadir Hum Bayramı nedir, nasıl kutlanır? Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı ülkemizde her yıl kutlanıyor. Birçok şehirde özel etkinliklerle kutlanan Gadir Hum Bayramı hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Bu özel günde, herkesin bir parça katkı sunduğu "Hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtılır.