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    • 26.07.2021 10:04
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    meb.gov.tr: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS son dakika öğretmenlerin il içi tayin sonuçları belli oldu mu 2021?

    İl içi atama sonuçları açıklandı mı? Sorusu tayin için başvuru yapan öğretmenler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. MEB tarafından 16 Temmuz 2021'de açıklanması beklenen tayin sonuçları ertelenmişti. MEB yayınladığı takvimle il içi atama tarihlerini açıkladı. Yer değiştirme için başvurular 14 Temmuz itibariyle sona ermişti. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemlerini 2 Ağustos itibariyle yapması gerekiyor. Peki, il içi atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin il içi tayin sonuçları belli oldu mu? İşte son gelişmeler ve il içi atama takvimi 2021!

    takvim.com.tr
    meb.gov.tr: İl içi atama sonuçları açıklandı mı 2021?

    İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı gündemde merak edilip araştırılmaya başlandı. Binlerce öğretmen, il içerisinde yer değiştirme başvurusunda bulunmuştu. 14 Temmuz itibariyle sona eren başvuruların ardından sonuç açıklanma tarihi duyurulmuştu. Peki; il içi atama sonuçları açıklandı mı? İl içi atama tayin sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    İL İÇİ TAYİN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    İl içi yer değişikliğine başvuran öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. MEB'in takvimine göre, atama sonuçları 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

    ATAMALAR NASIL OLACAK?

    İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

        GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

        Atama sonuçlarına göre tercih ettiği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        MEB AÇIKLAMA YAPTI

        Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        Bakanlığımız kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapılmıştır.

        Yapılan güncelleme sonrasında 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinde "Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı" işleminin tarihi 27 Temmuz 2021 olarak belirlenmiştir. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin "Öğretmenlerin emekliliği" başlıklı 331 inci maddesinin birinci fıkrasında: "Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır…" denilmektedir. Bu bağlamda 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işleminde emekli olacak öğretmenlerin yerlerine de atama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için atama işleminin yapılacağı tarih olan 27 Temmuz 2021 tarihine kadar emeklilik onayları alınan ve kendilerine tebliğ edilerek ayrılış işlemi bildirilen öğretmenlerin MEBBİS'te emeklilik durumlarının işlenerek eğitim kurumlarının normlarının boşaltılması önem arz etmektedir.
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        Haberler Güncel meb.gov.tr: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS son dakika öğretmenlerin il içi tayin sonuçları belli oldu mu 2021?