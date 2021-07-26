meb.gov.tr: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS son dakika öğretmenlerin il içi tayin sonuçları belli oldu mu 2021?

İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabı gündemde merak edilip araştırılmaya başlandı. Binlerce öğretmen, il içerisinde yer değiştirme başvurusunda bulunmuştu. 14 Temmuz itibariyle sona eren başvuruların ardından sonuç açıklanma tarihi duyurulmuştu. Peki; il içi atama sonuçları açıklandı mı? İl içi atama tayin sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
İL İÇİ TAYİN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İl içi yer değişikliğine başvuran öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. MEB'in takvimine göre, atama sonuçları 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
ATAMALAR NASIL OLACAK?
İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.