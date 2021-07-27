Öğretmen ilişik kesme işlemi nasıl yapılır? Sorusu tayin sonuçlarının ardından en merak edilen konular arasında yer aldı. Binlerce öğretmen il içi farklı bir okulda görev yapmak için başvuruda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan atama takvimine göre; sonuçların ilk olarak 16 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuş daha sonrasında yeni tarih olarak 27 Temmuz verilmişti. 27 Temmuz itibariyle öğretmenler il içi atama tayin sonuçları sorgulama ekranını sorgulama başladı. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri de başlıyor. Peki, 2021 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İlişik kesmek için gerekli belgeler neler? Öğretmen ilişik kesme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlığın kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapıldı.
Yeni takvime göre, Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı için yeni tarih 27 Temmuz 2021 olarak belirlendi.
ATAMALAR NASIL OLACAK?
1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
2. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.