Öğretmen ilişik kesme işlemi nasıl yapılır? Sorusu tayin sonuçlarının ardından en merak edilen konular arasında yer aldı. Binlerce öğretmen il içi farklı bir okulda görev yapmak için başvuruda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan atama takvimine göre; sonuçların ilk olarak 16 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuş daha sonrasında yeni tarih olarak 27 Temmuz verilmişti. 27 Temmuz itibariyle öğretmenler il içi atama tayin sonuçları sorgulama ekranını sorgulama başladı. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri de başlıyor. Peki, 2021 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İlişik kesmek için gerekli belgeler neler? Öğretmen ilişik kesme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!