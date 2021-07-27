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    • 27.07.2021 07:05
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    2021 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İlişik kesmek için gerekli belgeler neler? Öğretmen ilişik kesme işlemi nasıl yapılır?

    Öğretmenlerin içi atama sonuçları için heyecanlı bekleyişi sona erdi. MEB, mazerete bağlı tayin sonuçlarının 27 Temmuz tarihinde açıklanacağını duyurmuştu. Görev yaptığı il içinde başka bir okula tayin almak isteyen öğretmenler, yaptığı il içi yer değiştirme başvuru sonuçlarını görev yaptığı ilin İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden öğrenebiliyor. Bu bağlamda en merak edilen konular arasında ilişik kesme nasıl yapılır sorusu yer aldı. Öğretmenler, ilişik kesmek için gerekli belgeler ile birlikte bağlı oldukları okullardan ayrılacak. Peki, 2021 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İlişik kesmek için gerekli belgeler neler? Öğretmen ilişik kesme işlemi nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin tüm detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Öğretmen ilişik kesme işlemi nasıl yapılır 2021?

    Öğretmen ilişik kesme işlemi nasıl yapılır? Sorusu tayin sonuçlarının ardından en merak edilen konular arasında yer aldı. Binlerce öğretmen il içi farklı bir okulda görev yapmak için başvuruda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan atama takvimine göre; sonuçların ilk olarak 16 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuş daha sonrasında yeni tarih olarak 27 Temmuz verilmişti. 27 Temmuz itibariyle öğretmenler il içi atama tayin sonuçları sorgulama ekranını sorgulama başladı. Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri de başlıyor. Peki, 2021 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İlişik kesmek için gerekli belgeler neler? Öğretmen ilişik kesme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bakanlığın kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapıldı.

    Yeni takvime göre, Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı için yeni tarih 27 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

    ATAMALAR NASIL OLACAK?

    1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

    2. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

        GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

        Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        ÖĞRETMEN İLİŞİK KESME NASIL YAPILIR?

        Kararnameniz okula gelecek (il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden elden alınabilir.)

        - Ayrıldığınız okul görevden ayrılma yazınızı yazacak.

        - Ayrıldığınız okul 4 adet Personel Nakil Bildirimi düzenleyecek:

        a) Uzman öğretmenseniz personel nakil bildirimine kariyer basamağı olarak işletmeyi unutmayınız.

        b) Personel Nakil Bildirimlerini ayrıldığınız Okul Müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğünden bir yetkili ve Mal Müdürlüğünden bir yetkili imzalayıp mühürleyecek.

        c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.

        Ayrıldığınız okul müdürü isterse şahsi dosyanızı bir üst yazıyla birlikte imza karşılığı, göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim etmek üzere size teslim edebilir. Ya da 15 gün içinde göreve başlayacağınız okula iadeli taahhütlü göndermek zorundadır, göreve başlayacağınız okulun Şahsi Dosya İsteme Yazısı yazması şart değildir.

        Yolluklarınızı ayrıldığınız okuldan almayı tercih edin. Bildiğim kadarıyla ve değişmediyse, yolluğunuzu ayrıldığınız okuldan alırsanız hemen ödeme yapılıyormuş, göreve başlayacağınız okuldan almak isterseniz ödeneği farklı olduğundan ödenek istenmesi gerekiyormuş ve gecikme yaşanabiliyormuş.

        - Ayrıldığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap çıkışınızı yaptırınız.

        - Yeni okulunuzdan maaş hesabı için bilgi alarak ilgili şubeden hesap açma işlemlerini yaptırın.

        - Personel Nakil Bildiriminin bir nüshası ve size teslim edildiyse şahsi dosyanızla birlikte yeni okulunuzda görevinize başlayın.

        - Göreve başladığınız okulun bağlı olduğu Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek sgk ve hitap girişinizi yaptırmayı unutmayınız.

        ATAMALARDA HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR

        A. YOLLUKLU ATAMALARDA HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR

        1. Ayrılma Yazısı ( 1 Adet )

        2. Personel Nakil Bildirimi ( 5 Adet)

        3. Kararname ( 5 Adet)

        4. Yolluk Bildirimi ( 2 Adet)

        5. Rayiç Bedeli (1 Adet )

        6. Evli ise Aile Bildirim Formu (Bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait) ( 2 Adet)

        B.YOLLUKSUZ ATAMALARDA HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR

        1. Ayrılma Yazısı ( 1 Adet )

        2. Personel Nakil Bildirimi ( 4 Adet)

        3. Kararname ( 4 Adet)

        AYRILMA İŞ VE İŞLEMLERİ

        1. Okul müdürlüğü tarafından yolluklu veya yolluksuz hazırlanan yukarıda yazılı evrakları alır. (Ayrılma Yazısı hariç)

        2. Personel Nakil Bildirimlerini şube müdürü ve ilçe milli eğitim müdürüne götürerek imza ve mühür işlemlerini tamamlar.

        3. Personel Nakil Bildirimlerini imzalama işlemi için malmüdürlüğüne götürür.

        4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri bölümünde SGK-KBS çıkış işlemini yapar.

        5. Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne 2 adet personel nakil bildirimi, 2 adet kararname, yolluk varsa 2 adet yolluk bildirimi ve 2 adet aile bildirim formu elden teslim edilir.

        6. Atama bölümünde 1 adet personel nakil bildirimi ve 1 adet kararname ile MEBBİS ve HİTAP çıkış işlemini yapar. Evraklar özlük bölümüne elden teslim edilir.
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        Diren Tunus
        Haberler Güncel 2021 öğretmenlerin ilişik kesme tarihi ne zaman? İlişik kesmek için gerekli belgeler neler? Öğretmen ilişik kesme işlemi nasıl yapılır?