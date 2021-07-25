Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan 2 askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, intikal halindeki Kirpi aracına yapılan saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SALDIRMIŞTI!
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına terör örgütü YPG-PKK tarafından alçakça saldırılmış saldırıda Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan şehit olmuştu.
ŞEHİTLERİMİZ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
Şehit İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.
Şehit Fatih Güney için ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'ndeki Yeniköy İlköğretim Okulu bahçesinde tören düzenlendi.
Şehidin naaşı, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.
Törene şehidin annesi Emriye, babası Hidayet, kardeşleri Nurgül, Aynur ve Onur Güney'in yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, ilçe belediye başkanları ile askeri erkan katıldı.
ŞEHİT İSTİHKAM SÖZLEŞMELİ ER EMRAH ARSLAN SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.
Şehidin naaşı, Çorakdere Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Osmandere Camisi'ne götürüldü.