Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan 2 askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, intikal halindeki Kirpi aracına yapılan saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SALDIRMIŞTI!

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına terör örgütü YPG-PKK tarafından alçakça saldırılmış saldırıda Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan şehit olmuştu.