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    • 25.07.2021 18:52
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    Başkan Erdoğan'dan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan 2 askerimizin ailesine başsağlığı!

    Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK-YPG'nin alçak saldırısı sonrası şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

    Başkan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan 2 askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

    Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, intikal halindeki Kirpi aracına yapılan saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

    TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SALDIRMIŞTI!
    Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına terör örgütü YPG-PKK tarafından alçakça saldırılmış saldırıda Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan şehit olmuştu.

    ŞEHİTLERİMİZ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
    Şehit İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

    Şehit Fatih Güney için ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'ndeki Yeniköy İlköğretim Okulu bahçesinde tören düzenlendi.

    Şehidin naaşı, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

    Törene şehidin annesi Emriye, babası Hidayet, kardeşleri Nurgül, Aynur ve Onur Güney'in yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, ilçe belediye başkanları ile askeri erkan katıldı.

    ŞEHİT İSTİHKAM SÖZLEŞMELİ ER EMRAH ARSLAN SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
    Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

    Şehidin naaşı, Çorakdere Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Osmandere Camisi'ne götürüldü.

        Buradaki cenazede şehidin annesi Sebahat ve babası Mürsel Arslan, kardeşleri ile şehidin bir ay sonra evlenmeyi planladığı nişanlısı Esra Akçay gözyaşı döktü.

        İkindi vakti cenaze namazını İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı şehit Arslan, bir süre askerlerin omzunda taşındı.

        Daha sonra cenaze aracına konulan şehidin naaşı, aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

        Cenazeye şehit Arslan'ın yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile milletvekilleri ve vatandaşlar da katıldı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan 2 askerimizin ailesine başsağlığı!