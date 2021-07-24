Son dakika: Acı haber El Bab'dan geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki askerin şehit olduğunu, iki askerin ise yaralandığını bildirdi.





Konuya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.