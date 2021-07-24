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    • 25.07.2021 00:47
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    Son dakika: Acı haber El Bab'dan geldi: 2 askerimiz şehit oldu

    Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı Bölgesindeki El Bab'da PKK/YPG'li teröristler tarafından askeri konvoya yapılan saldırı sonucu 2 askerimiz şehit oldu. Terör hedeflerinin ateş altına alındığını bildiren Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

    Acı haber El Bab'dan geldi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki askerin şehit olduğunu, iki askerin ise yaralandığını bildirdi.



    Konuya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.




    "ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"
    Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.



    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."



        MEHMETÇİK TERÖR HEDEFLERİNİ VURUYOR
        Sabah gazetesi muhabiri Uğur Yıldırım'ın aktardığı bilgiye göre; El Bab kentinin batısındaki Hazvan'dan Menbiç'in kuzeyinde bulunan Cat köyüne kadar çeşitli mevkilerde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışmalar yaşanıyor. TSK aynı hat üzerinde terör örgütüne ait mevzileri hedef alıyor.



        ŞEHİT OLAN 2 ASKER İLE YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
        Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan 2 asker ile yaralanan 2 asker Türkiye'ye getirildi.



        Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı. Saldırı sonrasında bölgedeki terör hedefleri ateş altına alınarak vuruldu. Çatışmaların ardından 2 şehidin naaşı Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderilirken, yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastane ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi alırken, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Kilis Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı askerleri ziyaret etti.



        "MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden alçak sadırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Altun, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim tez zamanda şifalar versin. Terörün kökünü kazıyana, sınırlarımızı güvenli kılana kadar mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın!" ifadelerini kullandı.




            TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

            TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı:

            "Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerce yapılan hâin saldırıda şehadete yükselen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, Milletimize başsağlığı diliyorum; yaralanan kahramanlarımıza acil şifalar niyaz ediyorum."



            "HESABI EN AĞIR ŞEKİLDE SORULACAKTIR"
            Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Fırat Kalkanı bölgesinde kalleş terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde bırakılmayacak, hesabı en ağır şekilde sorulacaktır" ifadelerini kullandı.




            "MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fırat Kalkanı bölgesinde bir askeri aracımıza teröristlerce yapılan saldırıda iki askerimiz şehit oldu. İki askerimiz yaralı. Milletimizin iki kahramanına Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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