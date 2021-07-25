Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.

24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

