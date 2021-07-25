Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.07.2021 19:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2021 20:14
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

    takvim.com.tr
    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

    Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.

    24 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    23 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

    22 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        21 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        19 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        18 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            16 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                11 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Ermenistan Azerbaycan mevzilerine yine saldırdı
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı