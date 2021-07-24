Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel bölgesi Rize'de uyarı yaptı! Ne olur yamaçlara 5-10 katlı binalar yapmayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 kişinin hayatını kaybettiği ve hala iki kişinin kayıp olduğu sel ve heyelan afetinin yaşandığı baba ocağı Rize'nin Güneysu İlçesi'ne geldi.

Güneysu Merkez Camii'nde Cuma namazını kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla selamlaştı. Ardından bir konuma yaptı:

İLK etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz.

YİNE köylerimizde altında ahırı olan 50 adet köy evi yapacağız. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda 5 adet çay evi yapma kararı aldık.

EVLERİ taşkın riski altında olan vatandaşlarımızı da inşa edeceğimiz konutlarımıza taşıyacağız.

TÜM ilçe ve köylerimizi eskiden daha güzel imar edeceğiz. Allah, dünyayı bir ölçü ve denge üzerine yaratmıştır.

BU dengenin kaybolması durumunda ise felaketler kaçınılmaz olur. Denge bozulunca rahmet olarak gördüğümüz yağmur, tabiat için bir afete dönüşür.

YAŞADIĞIMIZ çevreyle münasebetimizi tahakküm yerine uyum üzerine inşa etmeliyiz.

NE olur şu yamaçlara 5-10 kat bina yapmayın. Çaylıklar azot gübresiyle toprağı eritiyor. Daha sonra da binalar, her an kaymayla karşı karşıya kalıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, "Buranın bir evladı olarak sizlerden, devletimizin buradaki yürüteceği çalışmalara destek vermenizi bekliyorum. Buradaki projelere sahip çıkarsanız benzer acıları yaşama ihtimalimiz de azalacaktır" dedi.

SON KARE

Artvin'deki felakette kamyon şoförü Serdar Yiğit de sele kapılarak kayboldu. Ağustos'ta Ayşe Yıldırım ile nikah kıyacağı öğrenilen Yiğit'in cansız bedeni bulunamadı.